Cannes

Die Aluminumleitern stehen schon seit Tagen angekettet vorm Festivalpalais. Auf dem Mittelstreifen des Boulevards La Croisette bieten sie eine reelle Chance, um dem Exklusivitätsanspruch von Cannes ein Schnippchen zu schlagen. So erhaschen Freizeit-Paparazzi über die sich unten drängelnden Massen hinweg einen Blick auf die Stars, die hinter Absperrgittern in einem Paralleluniversum zu existieren scheinen.

Zur Eröffnung lohnte sich die Kletterpartie auf der Croisette besonders: Penélope Cruz und Javier Bardem, von den bunten Medien bereits als „königliches Paar“ der 71. Festival-Auflage inthronisiert, schritten für den spanischen Psychothriller „Todos Lo Saben“ (Jeder weiß es) die heiligen 24 roten Stufen zum Palais hinauf. Seit knapp acht Jahren sind die beiden im wirklichen Leben verheiratet. Manchmal lassen sich in Cannes sogar Ehealltag und Glamour unter einen Hut bringen.

Cannes ist voll von solchen (Liebes-)Geschichten. Eine besonders mondäne trug sich 1956 zu: Am Rande des Filmfestivals lernte Grace Kelly ihren Fürsten Rainier III. von Monaco kennen. Nach der Heirat ließ die Schauspielerin im Dienste der monegassischen Staatsraison ihre Kinokarriere sausen.

Dieser Verzicht entbehrt nicht der Ironie: Für viele andere hat der Siegeszug in Cannes begonnen. Quentin Tarantino stellte hier 1994 „Pulp Fiction“ vor. Damals mit von der Partie: der inzwischen geächtete Studiomogul Harvey Weinstein. Die #MeToo-Bewegung hat auch Cannes verändert. Heute dürfte keine Frau mehr abgewiesen werden, weil sie ohne High Heels in eine Premiere will. 2015 geriet dies zum Skandal, später ging Kristen Stewart demonstrativ barfuß ins Kino. Nun sitzt Stewart in der von Cate Blanchett geleiteten neunköpfigen Palmen-Jury, genau wie ihre Kolleginnen Léa Seydoux und Chan Chen sowie die Sängerin Khadja Nin. Fünf Frauen und vier Männer: So viel Gleichberechtigung ist neu. Auch sonst ist einiges anders in diesem Jahr: Selfies auf dem roten Teppich sind verboten, Vorab-Vorführungen für die Presse tabu.

Knapp 38 000 Festivalgäste, darunter 4200 Journalisten, fallen in diesem Jahr in Stadt ein. Nicht schlecht für eine Veranstaltung, die 1946 ein paar Hoteliers erfanden, um ihre Gästezahl über die Badesaison hinaus zu erweitern. Kein Wunder, dass sich damals wie heute die Zimmerpreise während des Festivals verdoppeln. Wer im legendären Carlton-Hotel an der Croisette wohnen möchte, sollte mit Übernachtungspreisen von 1500 Euro an aufwärts rechnen – Frühstück extra.

Von Stefan Stosch/RND