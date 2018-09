Hannover

Die Geschichte aus der weit entfernten Galaxie wurde bereits häufig erzählt: Ein Underdog von einem Wüstenplaneten entdeckt die magische Macht in sich, er kennt seine Eltern nicht und stürzt sich daraufhin mithilfe der Jedi in eine Schlacht gegen das böse Imperium. Auf dem Weg lernt er einige Verwandte kennen, und es sterben eine Menge Leute.

„Star Wars“-Erfinder George Lucas hatte selbst von 1977 bis 2005 sechs Filme der Reihe herausgebracht. Seitdem er die Rechte an Disney verkauft hat, sind vier weitere Filme aus dem „Star Wars“-Kosmos erschienen.

Jedes Jahr ein „Star Wars“-Film – haben die Fans genug?

Die erste Wiederauferstehung von Luke Skywalker und Co mit „Star Wars: The Force Awakens“ konnte 2015 fast 800 Millionen Euro einspielen. Und obwohl „Star Wars: The Last Jedi“ 2017 der erfolgreichste Film des Jahres wurde, spielte er weniger ein: etwa 530 Millionen Euro.

Zum Flop wurde das Spin-off „Solo – A Star Wars Story“, welches die Geschichte von Han Solo wieder aufwärmt. 330 Millionen Euro wurden durch die Kinokassen wieder eingespielt, doch kostete die Produktion auch etwa 250 Millionen Euro. Haben die Zuschauer damit zeigen wollen, dass sie keine jährlichen „Star Wars“-Produktionen mehr sehen wollen?

Disney-Chef Bob Iger sagt im Interview mit dem Hollywoodreporter: „Ich habe die Timing-Entscheidung getroffen, und wenn ich zurückblicke, denke ich, dass mein Fehler war, dass wir zu viel zu schnell gemacht haben. Da nehme ich die Schuld auf mich. Sie können eine Verlangsamung erwarten, aber das bedeutet nicht, dass wir keine Filme machen werden.“

Zur Zeit steht die Produktion von Episode IX des „Star Wars“-Regisseurs J. J. Abrams an, ab Dezember 2019 soll der Streifen zu sehen sein. Auch weitere Spin-offs sind in Planung. Dafür hat sich Disney die „Game of Thrones“-Showrunner David Benioff und D. B. Weiss geholt.

Also können die Fans immerhin aufatmen: Es wird noch nicht ganz Schluss sein mit den Geschichten aus der weit entfernten Galaxie.

Von Geraldine Oetken / RND