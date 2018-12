Hannover

Jacques Mayano ( Vincent Lindon), bis vor Kurzem als Kriegsberichterstatter im Einsatz, erreicht ein Anruf aus dem Vatikan. Er wird gebeten, an einer Untersuchung teilzunehmen, die einer angeblichen Marienerscheinung auf den Grund gehen soll.

Regisseur Giannoli wägt die Interessen der Parteien fein ab

Mayano macht sich auf den Weg in den Südosten Frankreichs, wo die 18-jährige Anna (Galatéa Bellugi) die Muttergottes gesehen haben will. Der kleine Ort wird von Pilgern überrannt. Der Geistliche Anton Meyer ( Anatole Taubman) will das Phänomen groß vermarkten. Der lokale Pater Borrodine (Patrick D’Assumçao) will die junge Novizin abschirmen.

Der Film von Xavier Giannoli („Madame Marguerite oder Die Kunst der schiefen Töne“) ist von feiner Ambivalenz. Er nimmt den Glauben ernst, lässt jedoch eine gesunde Skepsis walten. Gleichzeitig wägt der Regisseur die Interessen der verschiedenen Parteien ab, und er bemüht sich um größtmögliche Authentizität.

Thrillerelemente verleihen dem Film eine unterschwellige Spannung

Die Story entwickelt sich zunächst wie eine klassische Detektivgeschichte. Doch wenn Jacques in der Vergangenheit des ehemaligen Heimkinds Anna wühlt, kommen auch Thrillerelemente hinzu, die Giannolis Werk eine unterschwellige Spannung verleihen.

Die Darsteller sind hervorragend: Galatéa Bellugi nimmt man die tiefe Religiosität ihrer zarten Anna ab. Ebenfalls mehr als bloß solide ist das Spiel des alten Recken Vincent Lindon als Journalist, der bei seinen Recherchen auf eine Überraschung stößt, die mehr mit ihm zu tun hat, als ihm lieb ist.

Von Jörg Brandes / RND