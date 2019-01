Eine sehenswerte Thrillerserie aus dem kleinstädtischen Amerika, ein magie- und drachenfreies „Game of Thrones“ um eine New Yorker Geldadeldynastie, eine mitreißende Bestandsaufnahme der unwahrscheinlichsten Musikgruppe aller Zeiten und die brilliante, bittere Dystopie um Unterdrückung in einem religiös verbrämten Männlichkeitsstaat: Dies und mehr in den DVD-Tipps von Matthias Halbig.