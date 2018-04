Nachruf - Forman hatte immer Sympathie für Einzelgänger

Mit der Grausamkeit von Diktaturen machte Miloš Forman schon als Kind in Böhmen Erfahrungen, die einen Menschen brechen können. In einer Dokumentation über sein wendungsreiches Leben erzählte der Regisseur vom letzten Treffen mit seiner von der Gestapo verhafteten jüdischen Mutter.

Eine Viertelstunde lang hätten sie nur über Belangloses gesprochen, was „die Situation nur umso grausamer machte“. Dann wurde seine Mutter nach Auschwitz deportiert. Sein Vater starb in Buchenwald. Der achtjährige Miloš fand Unterschlupf bei einem Onkel.

Von Hollywood ließ er sich nicht vereinnahmen

Der junge Miloš zerbrach nicht, sondern wurde zu einem der renommiertesten Hollywood-Regisseure, der mit „Amadeus“ (1984) über die Rivalität zwischen dem durchtriebenen Wiener Hofkomponisten Antonio Salieri und dem Genie Mozart seinen wohl größten Erfolg feierte - gleich acht Oscars heimste das höchst unterhaltsame Werk ein.

Zugleich aber zählte Forman zu jenen, die jeder Ideologie und jedem politischen Druck skeptisch gegenüberstanden. Auch vom System Hollywood selbst ließ er sich nie ganz vereinnahmen.

Was das vielleicht Erstaunlichste dabei war: Forman verlor nie seinen Humor, wenn er auf der Leinwand vom Widerstand des Individuums gegen eine übermächtige Gesellschaft erzählte. „Humor ist die einzige Waffe, die einen gegen die Dummheit schützt – sei es die des Kommunismus oder des Nationalsozialismus“, sagt er in einem Interview.

Fast wäre der Regisseur ausgewiesen worden

Da war Forman schon lange in die USA emigriert. Nach der Niederschlagung des Prager Frühlings 1968 war kein Platz mehr für ihn in der Tschechoslowakei.

Zuvor war er dort bereits mit Filmen über einen widerspenstigen Teenager („Der schwarze Peter“) und über die Unfähigkeit der Funktionäre („Der Feuerwehrball“) angeeckt. Seine subversive Ader vertrug sich schlecht mit dem geforderten sozialistischen Realismus.

In Amerika fiel es Forman zunächst schwer, beruflich Fuß zu fassen. Seine skurrile Gesellschaftssatire „Taking Off“ (1971) holte zwar in Cannes einen Preis, floppte aber an den US-Kinokassen. Lange lebte er nach eigenen Worten von Chili con Carne aus der Dose und am Existenzminimum. Zwischenzeitlich drohte ihm die Ausweisung aus den USA. Umso dankbarer war er später dem Land, dass er bleiben durfte.

Der Geist des Nonkonformismus

1975 inszenierte er den Film, der sein Leben für immer verändern sollte: „Einer flog über das Kuckucksnest“ mit Jack Nicholson. Die Tragikomödie gewann fünf Oscars und atmete, wichtiger noch, den Geist des Nonkonformismus:

Der Kampf gegen die zerstörerische Psychiatrie stand zugleich für die Kritik an Institutionen überhaupt. Der Film löste in den USA eine Debatte über die Behandlung von psychisch kranken Menschen aus.

Miloš Forman auf der Oscar-Verleihung 1976 mit Louise Fletcher und Jack Nicholson. Quelle: imago stock&people

Es folgte das Flower-Power-Musical „Hair“ (1979), in dem er Werte wie Freundschaft und Solidarität dem Wahnsinn Vietnamkrieg gegenüberstellte. Am Ende des Films zeigt Forman erst Gräber auf einem Soldatenfriedhof und dann eine Antikriegsdemonstration vor dem Weißen Haus. Die Protestkultur der Hippies ist nicht totzukriegen.

Bis zuletzt die Perspektive des Widerständigen

Auch in seinem letzten großen Erfolg „Larry Flint“ (1996) wählte Forman die Perspektive eines Widerständigen, der es mutig mit der Mehrheit aufnimmt. In diesem Fall handelte es sich allerdings um einen ganz besonderen Einzelgänger: Ein Porno-Verleger wird zum Vorkämpfer für die Pressefreiheit.

Eine besondere Pointe hatte Forman auch parat: Im Film ließ er den echten Larry Flynt einen Richter spielen, der den Filmhelden Larry Flynt zu einer Haftstrafe verurteilt.

Nun ist Miloš Forman im Alter von 86 Jahren nach kurzer Krankheit gestorben. Hollywood verliert mit ihm einen seiner größten Individualisten.

Von Stefan Stosch/RND