„Beschämend ist allein die Geschichte, nicht die Erinnerung daran, die wir mit den Opfern teilen.“ Dieser Satz aus der Dankesrede von Aleida Assmann zeigt, weshalb es eine gute Wahl war, die Kulturwissenschaftlerin zusammen mit ihrem Mann Jan Assmann in diesem Jahr mit dem Friedenspreis des deutschen Buchhandels auszuzeichnen. Das Forscherpaar steht für eine aufgeklärte Erinnerungskultur, die sich im kollektiven Gedächtnis manifestiert. Mit wissenschaftlicher Argumentationsschärfe setzen die beiden ein Gegengewicht zu populistischen „Vogelschiss“-Parolen.

Forderung: Empathie und Respekt als Grundlage des Miteinanders

Bei der Preisverleihung am Sonntag in der Frankfurter Paulskirche widerspricht Heinrich Riethmüller, Vorsteher des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels, der Kritik der neuen Rechten, ritualisiertes Gedenken sei rückwärtsgewandt. „Im Gegenteil: Das kollektive Gedächtnis warnt die Lebenden vor der Wiederholung von Fehlern aus der Vergangenheit und ist somit von fundamentaler Bedeutung für die Zukunft.“

Das Werk der Assmanns ist geprägt von den Werten der Menschenrechtserkärung, deren 70. Jahrestag bei der diesjährigen Buchmesse im Zentrum stand. „Menschenrechte und Menschenpflichten: Auf der Suche nach einem neuen Gesellschaftsvertrag“ (2017) lautet der Titel eines Buchs von Aleida Assmann zur Flüchtlingsdebatte. Sie plädiert dafür, Empathie und Respekt als Teil der meisten Kulturen wieder zur Grundlage des Miteinanders zu machen.

So wie die drei Initiativen, denen die Assmanns das Preisgeld von 25 000 Euro weitergeben will. Der Verein „Back on Track Syria“ etwa bringt Flüchtlingskinder wieder in die geordneten Bahnen einer Schulbildung. In ihrer Argumentation ganz nah an der Lebenspraxis widerlegen die Assmanns auf eindrückliche Weise die pauschale Elfenbeinturm-Kritik an den Geisteswissenschaften.

Wache Neugier, gepaart mit humanistischer Menschenzugewandtheit

Der Alt-Ägyptologe Jan Assmann wurde 1938 geboren. Bei Ausgrabungen in Ägypten entwickelte er die These, dass die jüdische Theologie ein Gegenentwurf zum Polytheismus der alten Ägypter war. Für diese Erkenntnis hat er als einziger Deutscher die Ehrendoktorwürde der Hebrew University in Jerusalem erlangt. Die Anglistin, Ägyptologin sowie Literatur- und Kulturwissenschaftlerin Aleida Assmann wurde 1947 geboren, Gastprofessuren führten sie unter anderem nach Yale. Das Paar ist seit 1968 verheiratet und hat fünf Kinder. So stehen die Assmanns auch für eine inspirierende Paarbeziehung.

Bei der Preisrede geben sie sich gegenseitig das Wort in den Mund. Er sagt in einer sanften Märchenerzählerstimme, sodass man ihn sich gleich zum Professor wünscht: „Für uns ist dieser Preis die Ehrenbürgerwürde in res publica literaria, dem Heimatland, das keine Grenzen kennt.“ Auch aus ihren Worten spricht eine wache Neugier, gepaart mit humanistischer Menschenzugewandtheit. Sie sagt solche prägnanten Sätze wie „Öffentlichkeit ist das Gegenteil eines repressiven Schweigens“ und verweist auf die #MeToo-Debatte. Oder auch: „Nicht jede Gegenstimme verdient Respekt. Sie verliert diesen Respekt, wenn sie darauf zielt, die Grundlagen für Meinungsvielfalt zu untergraben.“

Gemeinsam berufen sie sich auf den Philosophen Karl Jaspers, der vor 60 Jahren mit dem Friedenspreis ausgezeichnet wurde. „Nach zwei traumatischen Weltkriegen entwickelte er seine Vision eines neuen Europas“, erinnert Jan Assmann, „die auf der Überwindung europäischer Überheblichkeit basierte.“ Das sei auch inzeiten nationalistischer Grabenkämpfe eine wichtige Referenzgröße.

Laudatio: „Ihr habt dem Wort Andenken die Tiefenschärfe verpasst“

Der deutsch-amerikanische Literaturwissenschaftler und Ehrendoktor der Leuphana Universität Lüneburg, Hans Ulrich Gumbrecht, sagt in seiner Laudatio an das mit ihm befreundete Forscherpaar: „Ihr habt dem Wort Andenken die Tiefenschärfe verpasst, habt die Statik der Erinnerung in die Energie des Denkens umgewandelt.“

Der Laudator erinnert aber auch an die prekäre Situation von Geisteswissenschaftlern heute. Die Zeiten, da Historiker – wie 1902 als erster Deutscher Theodor Mommsen – mit dem Literaturnobelpreis geehrt wurden, seien vorbei. Heute blieben die Leistungen von Sportlern länger im kollektiven Gedächtnis.

Im letzten Jahr stand die Friedenspreisverleihung an Margaret Atwood im Schatten der Tumulte des Vortages, als es auf der Buchmesse rund um eine Veranstaltung mit dem AfD-Politiker Björn Höcke zu gewaltsamen Auseinandersetzungen gekommen war. In diesem Jahr blieb der Eklat aus: Eine Lesung mit Höcke wurde in ein Zwischenstockwerk verbannt, die rechten Verlage in eine Art Sackgasse.

Großaufgebot der Polizei prägte die Atmosphare der Buchmesse

Dennoch: Ein Großaufgebot an Polizisten in Schutzausrüstung prägte die Atmosphäre der diesjährigen Buchmesse. Umso wichtiger erscheint es, Menschen wie den Assmanns zuzuhören. Ganz unpathetisch sagen sie in Frankfurt große Sätze, die weit über Sonntagsreden hinausgehen und die Grundfesten einer Utopie des friedlichen Miteinanders bauen. Sie schließen mit den Worten: „Wahr ist, was uns verbindet“.

Die Preisträger sind am 15. Oktober um 19 Uhr zu Gast im Festsaal des Alten Rathauses in Leipzig. Der Eintritt ist frei

Von Nina May / RND