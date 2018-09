Oberhausen

Einmal wie Jon Stark als Nachtwache stapfen, durch die verschneite Landschaft des hohen Nordens streifen, die aufwendigen Kleider der Khaleesi bewundern und vielleicht auch, wenn man wirklich mächtig ist, den eisernen Thron besteigen.

George R. R. Martin hat ein riesiges Fantasy-Epos mit seiner Buchreihe „Das Lied von Eis und Feuer“ geschaffen, durch die Serienadaption wurde ein riesiges Franchise geschaffen – sogar Tchibo verkauft inzwischen Socken mit Wappentieren aus der Serie. Als weitere Auskopplung des „Game of Thrones“-Kosmos kommt nun „Game of Thrones: The Touring Exhibition“ nach Deutschland. Genauer: ins CentrO nach Oberhausen. Für ihre Ausstattung hat die Serie bereits Emmys eingeheimst, ein Teil der Kulisse und der aufwendigen Kostüme werden ab dem 27. November auf etwa 900 Quadratmeter in einer Ausstellung ausgebreitet.

Game of Thrones: Ausstellung mit Geruch

Interaktiv und multimedial soll der Sog-Effekt der Serie auch auf die Ausstellung übertragen werden. Zuvor hatte die Ausstellung in Paris und Barcelona Halt gemacht. In Paris gab es neben Sets, Videos und Sounds auch Gerüche zu erleben – eine Erfahrung aus Leder und Schweiß, für all jene, die sich nicht vorstellen konnten, wie eine Horde ungewaschener, schwitzender Menschen riechen kann.

Von Geraldine Oetken / RND