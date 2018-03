Ganz schön fiese Fliesen

Leipzig. Welche Ehre! Man ist als ganz normaler Spielespieler geladen, den Palast des portugiesischen Königs Manuel I. zu verschönern. Dazu muss man ... Fliesen legen. Wobei man in Wahrheit natürlich Punkte sammeln muss, indem man Plättchen legt.

Ja, es gab auch für abstrakte Brettspiele schon wesentlich stimmigere Hintergrundgeschichten als die zu “Azul“. Das tut aber der Tatsache, dass dieses spezielle abstrakte Spiel überragend ist, überhaupt keinen Abbruch.

Auf – je nach Teilnehmerzahl – fünf bis neun Scheiben liegen in der Tischmitte zu Rundenbeginn je vier Fliesen aus. Wer dran ist, nimmt sich von einer Scheibe alle Fliesen einer Farbe und legt die restliche Pseudokeramik in der Mitte ab. Auch dort kann man sich fortan nach demselben Prinzip – alle Fliesen einer Farbe – bedienen.

Das Spiel von Michael Kiesling glänzt mit schöner Gestaltung und einem schlüssigen Spielkonzept. Quelle: Pegasus

Die genommenen Fliesen legt man auf seiner eigenen kleinen Tafel ab. Dort befinden sich – unter der Punkteleiste – fünf Reihen mit Platz für eine bis fünf Fliesen. Sobald man ablegt, legt man sich auch fest, welche Farbe man dort fortan sammelt. Neben den Reihen befindet sich die “Wand“, eine weitere Ablage, in deren Reihen Raum für eine Fliese pro Farbe ist.

Sie ist am Ende einer Runde wichtig, also dann, wenn es in der Tischmitte keine Fliesen mehr gibt. Komplette Reihen werden abgeräumt. Je eine Fliese kommt auf den entsprechenden Platz der benachbarten Wand und bringt Punkte – nämlich für das gelegte Exemplar, für jede bereits benachbarte Fliese, für fertige Spalten und Reihen. Das Spiel endet übrigens auch, wenn ein Spieler die erste Reihe vervollständigt hat. Ist es noch nicht so weit, werden neue Fliesen aus dem Stoffbeutel gezogen, und die nächste Runde beginnt.

Ein kleines Meisterwerk

Das alles klingt erst einmal ein wenig technisch, spielt sich dann aber sehr intuitiv und wird dabei doch im Verlauf immer kniffliger: Mit jeder gewerteten Fliese schließt man eine Möglichkeit in der entsprechenden Reihe aus. Mit jeder platzierten Fliese legt man die Farbe der jeweiligen Reihe fest.

Erst sammelt man munter drauflos. Dann setzt man sich immer mehr unter Sachzwänge: Felder sind besetzt, die gewünschte Farbe ist nicht mehr vorhanden, und die gewünschten Fliesen gibt es sowieso nie in der richtigen Anzahl. Und dann muss man noch beachten, was die Mitspieler so sammeln, sei es, um selbst farblich auszuweichen, sei es, um sie zu sabotieren.

Die hochwertigen Fliesen, die klare Optik und der schlüssige und doch zunehmend taktische Verlauf machen “Azul“ zu einem kleinen Meisterwerk. Ein herausragendes Spiel dieses Jahrgangs.

Info: Michael Kiesling: “Azul“. Next Move Games (Vertrieb: Pegasus), für zwei bis vier Spieler ab acht Jahren, etwa 35 Euro.

Von Stefan Gohlisch