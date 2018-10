Weimar

Der Bauhaus-Professor Max Welch Guerra möchte die Band Feine Sahne Fischfilet nach Weimar einladen. Dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND) sagte der Professor für Urbanistik von der Bauhaus Universität Weimar: „Ich würde die Band gerne nach Weimar holen. So geht es auch den anderen Studenten und Professoren in Weimar.“

Welch Guerra kritisierte die Entscheidung der Stiftung Bauhaus Dessau, ein für den 6. November geplantes Konzert der Band abzusagen. „Ihre Erklärung, man wolle kein Austragungsort politischer Agitation und Aggression werden, ist geschichtsvergessen“, so Welch Guerra gegenüber dem RND. Als in Weimar 1924 rechte Parteien die Regierung übernahmen, hätte das Bauhaus ein Jahr später nach Dessau weiterziehen müssen. Auch von dort seien sie durch Rechtsnationale verfolgt und nach Berlin vertrieben worden. Unter dem Druck der Nationalsozialisten habe sich das Bauhaus schließlich auflösen müssen. „Deswegen bin ich so unglücklich darüber, dass eine Bauhaus-Institution sofort dem rechten Druck nachgibt.“ Ohne die Einflussnahme der AfD wäre es in der vergangenen Woche in Dessau nicht zu der skandalösen Absage gekommen, so Welch Guerra. Rund um die Absage des Konzertes ist eine Debatte über Kunstfreiheit entbrannt.

Absage an Feine Sahne Fischfilet: Schlechter Auftakt für Bauhaus-Jubiläum

Das ZDF hatte für den 6. November ein Konzert mit der Band geplant. Das Bauhaus machte daraufhin von seinem Hausrecht Gebrauch und untersagte die Veranstaltung. Die Stiftung habe unmittelbar nach der Veröffentlichung des Konzerttermins beobachtet, dass rechte Gruppierungen in sozialen Netzwerken gegen den Abend mobilisierten, hieß es zur Begründung. Man befürchte daher Demonstrationen vor der eigenen Tür. Feine Sahne Fischfilet trat zuletzt als eine der Bands des Konzerts gegen rechte Gewalt in Chemnitz in Erscheinung. Ihre Fans stammen aus dem linken Spektrum.

„Das war ein schlechter Auftakt für das Bauhausjahr. Wir haben das hundertste Jubiläum jahrelang vorbereitet, und nun sind wir mit der Absage des Konzerts in aller Munde“, sagte der Professor. Am Montag ist das offizielle Bauhaus-Semester der Uni in Weimar anlässlich der hundertjährigen Gründung des Bauhaus gestartet. Welch Guerra findet, dass sich die Erben des Bauhaus heute nicht aus politischen Debatten heraushalten können: „Wir, die wir den Namen Bauhaus tragen, müssen uns nun fragen, wie wir mit zunehmenden rechten Tendenzen in der Gesellschaft umgehen.“

Offener Brief an Bauhaus-Direktorin: Kritik von den Bauhaus-Institutionen

Welch Guerra hat mit vier Kollegen der Bauhaus-Universität einen offenen Brief an die Stiftungsdirektorin in Dessau, Claudia Perren, geschrieben. Darin kritisieren sie, dass sich die Stiftung Bauhaus Dessau „politischem Druck von rechts beugt“. Ähnlich hatte sich auch die Kulturstaatsministerin Monika Grütters geäußert.

Eine andere Einladung erhielt die linke Punkband aus der Hauptstadt: Berlins Kultursenator Klaus Lederer von der Linken hat die Musiker rund um Sänger Jan Gorkow in das Bauhaus-Archiv in die Hauptstadt eingeladen. Das Anhaltische Theater Dessau erklärte dagegen, es stehe als alternativer Veranstaltungsort nicht zur Verfügung.

Von Geraldine Oetken / RND