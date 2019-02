Hannover

Jennifer Clement: Gun Love. Die Welt von Pearl besteht aus einem Auto, ihrer Mutter und deren Geschichten. Und aus den Waffen, die im Trailerpark in Florida allgegenwärtig sind. Mal sind sie nur das Geräusch von Schüssen, mal hängen sie an Eli, dem Freund ihrer Mutter. Clement verdichtet das in ihrem Roman zum verstörenden Kindheitsbild zwischen Geborgenheit und Gewalt.

Ulf Erdmann Ziegler: Schottland und andere Erzählungen. Eine Studentenliebe im Berlin der Achtzigerjahre. Eine junge Frau, die das Sterben der Mutter nicht aushält. Und die Spurensuche nach Anton, der in Hamburg einfach verschwunden ist. Es liegt eine brüchige Nostalgie und eine drängende Wahrheit in den 14 ganz unterschiedlichen Erzählungen, die Ulf Erdmann Ziegler hier mit fotografisch präzisem Blick ausbreitet.

David Whish-Wilson: Die Gruben von Perth. Im australischen Outback hinter Perth soll es eine Goldmine geben. Die lockt Glückssucher, aber auch die Mafia, die mit den Schürfrechten spekuliert. Als Max Selbstmord begeht, stolpert Ex-Cop Frank Swann mitten hinein in einen großen Schwindel. Aber je verzwickter der Fall, desto bissiger der hartgesottene Schnüffler.

Von Ruth Bender