Potsdam

Die Stiftung des Software-Milliardärs Hasso Plattner will in Potsdam ein Museum für DDR-Kunst einrichten. Nach dem Barberini wäre es das zweite Museum der Stiftung in der Stadt.

Altes Restaurant soll saniert werden

Das ehemalige Terrassenrestaurant „ Minsk“ aus DDR-Zeiten solle dafür saniert werden, sagte eine Sprecherin der Stadt am Donnerstag. Zuerst hatten die „Märkische Allgemeine“ und die „Potsdamer Neuesten Nachrichten“ berichtet. Neben dem künftigen Museum soll in Neubauten preiswerter Wohnraum entstehen.

• Zum Interview der Märkischen Allgemeinen mit Hasso Plattner über seine Pläne

Der Linke-Fraktionschef in der Stadtverordnetenversammlung, Hans-Jürgen Scharfenberg, bestätigte, dass die Stiftung das Areal mit dem verfallenen „ Minsk“ für 20 Millionen Euro kaufen wolle.

„Das ist ein absoluter Glücksfall“, sagte Scharfenberg. „Wir haben lange dafür gekämpft, dass das „ Minsk“ im Originalzustand erhalten bleibt.“ Die Stadtverordnetenversammlung wolle noch vor der Kommunalwahl im Mai über den Verkauf an die Stiftung entscheiden.

Restaurant sollte abgerissen werden

Lange Zeit war geplant, das verfallene Restaurant abzureißen. Die Stadtverordnetenversammlung hatte die Abrisspläne erst im vergangenen Jahr gestoppt.

Von RND/dpa