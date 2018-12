Baden-Baden

Mit ihrem selbstbetitelten Album „ Helene Fischer“ landete Helene Fischer das Album des Jahres 2018. Das gab am Freitag der Herausgeber der Offiziellen Deutschen Charts und Jahrescharts GfK Entertainment in Baden-Baden bekannt.

Damit kann sich der deutsche Superstar bereits zum fünften Mal in sechs Jahren über diese Auszeichnung freuen. Das Album selbst, das bereits 2017 erschienen ist, räumte den Titel zum zweiten Mal ab. In diesem Jahr gab es mit dem „Nummer 1 Award der Offiziellen Deutschen Charts“ auch erstmals eine Trophäe, die Helene Fischer am Wochenende in Düsseldorf persönlich überreicht wurde.

Das Album „ Helene Fischer “ steht seit 82 Wochen in den Charts

Das Album „ Helene Fischer“ legte mit über 300 000 verkauften Einheiten in der ersten Woche den besten Albumstart seit 15 Jahren hin und toppte damit noch einmal den persönlichen Rekord des Mega-Hit-Albums „Farbenspiel“. Insgesamt stand „ Helene Fischer“ bislang 82 Wochen in der Hitliste - darunter 54 Wochen in den Top 10 und vier Mal auf Rang eins. Auch in Österreich ( Ö3 Austria Top 40) und der Schweiz (Offizielle Schweizer Hitparade) rangierte die CD über 70 Wochen in den Charts, darunter mehrere Wochen an der Spitze.

Die Auszeichnung ist die Krönung des erfolgreichsten Jahres von Fischers Karriere. Weitere Höhepunkte waren ihre Tourneen – zunächst durch die Arenen Deutschlands und seiner Nachbarländer, sowie im Sommer durch die großen Stadien. Mehr als 1,3 Millionen Fans besuchten die Konzerte.

Zuletzt war Fischer auf dem Cover der deutschen „Vogue“ zu sehen

Helene Fischer verkaufte bis heute über 15 Millionen Alben und wurde dafür mit einem Diamond Award, 99 Platin- und 31 Gold-Awards geehrt. Bereits 2014 gewann sie bei den World Music Awards in der Kategorie „Best selling German Artist“.

„Farbenspiel“ ist das meistheruntergeladene Album einer deutschen Künstlerin aller Zeiten, ihr Hit „Atemlos“ der meistheruntergeladene Song in Deutschland überhaupt. Zuletzt war sie auf dem Cover der deutschen „Vogue“ (12/2018) zu sehen. Im Moment arbeitet Fischer an der Vorbereitung der „Helene-Fischer-Show“, die am ersten Weihnachtsfeiertag im ZDF ausgestrahlt wird.

Von RND/uni