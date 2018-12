Hannover

Die Pop-Ikone Cher kommt nach 15 Jahren wieder für fünf Konzerte nach Deutschland. Mit im Gepäck sind die Dauerhits wie „Believe“ oder „Turn Back Time“, aber auch Songs aus ihrem Abba-Tribute-Album „Dancing Queen“, das sie nach ihrem Auftritt im zweiten Abba-Film aufgenommen hat.

Mit Ironie gespickt ist nicht nur der Titel der Tour, „Here We Go Again“, sondern auch die Ankündigung der Sängerin bei Twitter. Die 72-Jährige fragt sich in einem Post: „Sieht aus, als würde ich überall hingehen. Glauben wir nicht, dass wir ein bisschen zu alt sind, um die Erde zu umrunden?“.

Erst kürzlich wurde Cher selbst ein Denkmal gesetzt: Mit dem Musical „The Cher Show“, das vergangene Woche in New York am Broadway Premiere feierte und aus dem Leben der Künstlerin erzählt – und ihr 50-jähriges Bühnenleben porträtiert.

Der offizielle Vorverkauf zur Tour startet am Freitag, 14. Dezember, um 10 Uhr. Der Pre-Sale beginnt schon zwei Tage früher, an diesem Mittwoch um 10 Uhr. Die Welttournee startet im Januar 2019 in den USA, die letzte Station ist am 1. November ein Konzert in Dublin. Zuletzt gab Cher 2004 in Deutschland ein Konzert.

Die Termine der „Here we Go Again“-Tour in Deutschland :

Berlin, 26. September 2019, Mercedes-Benz-Arena

München, 3. Oktober 2019, Olympiahalle

Köln, 5. Dezember 2019, Lanxess-Arena

Mannheim, 11. Oktober 2019, SAP-Arena

Hamburg, 13. Oktober 2019, Barclaycard-Arena

Von RND/goe