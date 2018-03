Ist Elvis Ihr Schutzengel, Suzi Quatro?

Hallo Suzi Quatro, das letzte Konzert Ihrer Australientour ging in Sturm und Gewitter unter. Was war los auf Bribie Island?

Das war richtig übel. 5000 Fans waren dort, ich war der Headliner. Und dann knallte dieser Zyklon rein. Das Ganze dauerte nur zehn bis 20 Minuten. Dann war das Equipment von der Bühne geblasen, die Bühne war ramponiert.

Ist Ihnen was passiert?

Nein, Gott sei Dank nicht. Aber es war eine dieser fürchterlichen Situationen, wo nicht mehr alles unter Kontrolle ist. Und es ist ein schreckliches Gefühl, wenn man eigentlich spielen müsste, aber nicht mehr auf die Bühne kann. Danach haben sie zwar den Regen aufgewischt und die Geräte wieder aufgestellt. Aber nichts funktionierte mehr. Wir mussten aufgeben.

Ihr aktuelles Album ist ein Heldentreffen der Glamrockgrößen. Auf “QSP“ spielen Sie mit Andy Scott von The Sweet und Don Powell von Slade.

Andy hatte 2005 mein Album “Back to the Drive“ produziert und mein Ehemann Rainer sah, wie gut wir miteinander harmonierten. Als Dritten brachte er Don ins Gespräch. Wir waren alle Feuer und Flamme, aber hatten einen vollen Terminplan. Und so gingen bis zum Album mehr als zehn Jahre ins Land.

“QSP“ startet mit Larry Willlams’ “Slow Down“. Die Rockheroen der Fünfziger sind auch sehr präsent.

Das hat immer noch Kraft. Diese Leute hatten damals keine Blaupause, und sie machten die Musik, von der wir alle abstammen. Ich liebe die Fünfzigerjahre wirklich abgöttisch.

Ihre eigenen Songs hier sind eher nachdenklich, persönlich – wie “Long Way From Home“, ein Lied vom Leben “auf der Straße“.

Man verliert auf der Straße nie das Verlangen, nach Hause zurückzukehren. Diesen Wunsch habe ich immer benutzt – für meine Songs und meine Gedichte. Denn Zuhause ist etwas, das du aufgibst, sobald du in diesem Business arbeitest.

Sie gingen auch nie zurück nach Detroit, blieben für immer in Essex. Sind Sie ein bisschen englisch geworden?

Oh Gott, nein. Ich bleibe immer die Amerikanerin in England. Ich klinge nicht englisch, trinke keinen Tee, mag gerade mal Fish and Chips. Aber ich habe England adoptiert (lacht), und meine Kinder sind sehr englisch.

Und Sie leben in einem Manor House.

Ich habe schon als Kind davon geträumt, mal in so einem Haus zu wohnen. Ich habe eine Liebesaffäre mit diesem Gebäude.

Angeblich spukt es dort.

Kein Wunder. Es ist 500 Jahre alt. Durch dieses Haus ist eine Menge Lebensenergie gegangen.

Ist das nicht unheimlich?

Nein, die Geister sind nicht bedrohlich, das ist alles sehr angenehm. So bin ich nie allein (lacht).

Ihr Song “Pain“ handelt sehr anrührend von Schmerz und Erlösung.

Als wir ihn einspielten, waren die Leute im Studio total aufgelöst. Dabei geht es einfach nur darum, dass niemand im Leben ohne Schmerzen und Schuldgefühle davonkommt.

Wie ist es bei Ihnen? Fühlen Sie heute noch Schuld, weil Sie Ihre Schwestern 1971 zurückgelassen haben, um in England ein Star zu werden?

Ich habe sie alle schrecklich vermisst – aber Schuld? Unsere Bands hatten keine Plattenerfolge. Ich wusste immer, dass mich irgendwann irgendwer auf die Schulter tippen und sagen würde: Komm hier lang! Und als meine Chance kam, ergriff ich sie. Auch wenn das jetzt angeberisch klingen mag: Ich war die Frontfrau. Mein Manager sagte schon in den Sechzigerjahren: Alle Lichter auf Suzi!

Mit 14 brachen Sie die Schule ab, die B-Seite der ersten Pleasure-Seekers-Single hieß 1965 “What a Way to Die“. War Ihren Eltern nicht bange?

Verrückter Song – aber nein. Mein Vater war selbst Musiker, meine Mutter stand zu einer Trillion Prozent hinter uns. Anders als bei allen anderen Musikern meiner Generation waren meine Eltern auf meiner Seite.

Und als es nach England ging?

Das hat sie schon sehr aufgewühlt. Ich hatte in derselben Woche zwei Angebote. Elektra Records wollten mich in New York zur zweiten Janis Joplin machen. Mickie Most sagte: Komm mit nach England, und ich mache dich zur ersten Suzi Quatro. Mickie sah mich wirklich.

Suzi Quatro ist auch Sex-Appeal. Sie trugen enges Leder. Gab es da Männer im Business, die Ihnen zu nahe kamen?

Nein, mir ist nie was passiert. In meiner Sexyness lag auch immer Unschuld. Aber es wäre mir auch nichts passiert. Denn ich passe auf mich auf, wissen Sie – ich bin Detroit (lacht).

Wie sehen Sie die heutigen Zustände?

Ich habe mich nie um Gender gekümmert. Ich bin bloß eine Musikerin. Aber ich mag nicht so sehr, wohin das Business gerade geht. Ich finde, die Mädchen könnten ein bisschen mehr Stoff vertragen. Mir ist das heute alles zu sexualisierend.

Wie finden Sie es, in Zeiten zu leben, in denen ein US-Präsident es okay findet, Frauen anzufassen, wo er will?

Das ist unfassbar. Wenn eine Frau berührt werden möchte, wird sie Sie das wissen lassen. Diese Haltung treibt mich die Wand hoch. Keine Ahnung, wie solche Kerle glauben könnten, sie hätten das Recht dazu.

Vor einigen Jahren haben Sie Neil Youngs Demokratiesong “Rocking in the Free World“ aufgenommen. Wenn Sie die Welt heute anschauen, wie frei und demokratisch erscheint sie Ihnen?

Puh, das ist eine geladene Frage. Ich hab’s immer so gesehen: Ich bin ein Entertainer, ich muss dafür sorgen, dass du eine gute Zeit hast. Und es gibt genug Bullshit, ohne dass ich dir auch noch meine Meinung aufdränge. Darum ist alles, was ich an Politischem sagen möchte, dass ich total an die Demokratie glaube. Zurück zur Musik, bitte.

Auf “QSP“ gibt es gleich zwei Coverversionen von Elvis.

Elvis auf meinen Alben ist eine Tradition. Ich werde ihn immer unterbringen (lacht). Mit Traditionen zu brechen bringt Unglück.

Ist Elvis eine Art Schutzengel für Sie?

So könnte man sagen. Elvis ist mein “good luck charm“.

Er wollte Sie 1974 treffen. Es heißt, Sie waren zu nervös. Hatten Sie auch Angst, enttäuscht zu werden, weil er nicht mehr so cool war wie 1955?

Nein, das war es nicht. Und ich war auch nicht nervös. Es war nur zu früh. Ich fühlte, dass ich noch ein paar Hits unter meinem Gürtel brauchte, um Elvis halbwegs auf Augenhöhe zu begegnen. Ich dachte: Noch nicht, noch nicht! Und hätte nie gedacht, dass ich nie mehr eine zweite Chance bekommen würde.

Haben Sie das bedauert?

Nein. Ich glaube fest daran, dass alles aus einem Grund passiert. Elvis war bestimmt, mich zu führen, mir war bestimmt, ihn nie zu treffen. Hätte ich ihn getroffen, hätte ich das Lied “Singing With Angels“ nicht geschrieben, das unter Elvis-Imitatoren Kultstatus hat. Es ist gut, wie es ist.

Die Rock and Roll Hall of Fame hat Sie bislang ignoriert. Trotz ihres Einflusses auf andere, die bereits Mitglieder sind.

Jeder sagt mir: Wie kann das angehen? Wenigstens müsste ich doch unter “frühe Einflüsse“ fallen, oder? Ich war schließlich die Erste, die mit einem Bass auf der Bühne stand. Wie können sie das nicht anerkennen? Sie schreiben mir: “Eines Tages wirst du drin sein, bla, bla.“ Aber so ist es eben. Und es gibt viele andere, die auch noch nicht drin sind.

Francis Rossi von Status Quo hat vor Kurzem gesagt, dass ihm die elektrischen Gitarren zu schwer werden, dass Status Quo umsattelt auf leichtere Akustikinstrumente und dass das Ende in Sicht sei. Wie ist das bei Ihnen?

Leichtere akustische Instrumente? Hey, ich spiele den Bass! Und das Ende? Mir geht’s gut. Keinerlei Ermüdung. Solange jemand da draußen ist, der mich hören will, komme ich und mache Rock ’n’ Roll.

Zur Person: Suzi Quatro

Suzi Quatro spricht schnell, kernig, lacht laut, man erkennt die Rockröhre in der Sprechstimme. Sie telefoniert von Hamburg aus, wo sie bei ihrem Ehemann, dem Konzertpromoter Rainer Haas, nach ihrer Australientour Station macht. Noch am Abend will sie nach England, wo Kinder und Enkel warten. “Ich habe sie so lange nicht gesehen, ich sterbe fast vor Sehnsucht.“

Kleine Frau mit großem Bass. Suzi Quatro, geboren 1950 in der amerikanischen Autostadt Detroit, ist bis heute das Ideal der Rocklady – sexy und selbstbestimmt. Davor gab es in der Rockmusik schon ein paar Frauen, die Musikgeschichte schrieben: Wanda Jackson und Brenda Lee in der Elvis-Zeit, und in den späteren Sechzigerjahren Janis Joplin und Grace Slick von Jefferson Airplane.

Und dann kam Suzi. Die 22-jährige Susan Kay Quatro (kein Künstlername) schlug im Mai 1973 mit ihrer (ziemlich harten) zweiten Single in den deutschen Charts ein wie eine Bombe. Ein Rock-’n’-Roll-Track voller Tiermetaphern über Frau, Mann und darüber, dass man stets die Krallen ausfahren sollte: “Get Him While You Can – Can the Can“. Ein Hit, der zwar in den USA auf Chartsplatz 56 versauerte, parallel aber die Welt eroberte: Platz eins in Australien sowie in der alten Bundesrepublik.

Quatros Stimme war rau und energisch, die Garderobe eng anliegendes Leder (oder Glitzer) – das Gesamtkunstwerk Suzi Quatro war ungemein erotisch. Da saß sie auf Promobildern relaxt in einem Sessel, flankiert von einer mächtigen Dogge, da stand sie im schwarzen Overall, den Zipper bis zum Bauchnabel offen. Es war die Zeit, in der Poster auf Jugendzimmertapeten generell zu hausinternen Familienkrawallen führten und mit Klebestreifen befestigte Fotografien speziell von weiblichen Popstars, die erkennbar keinen BH trugen, so lange von Müttern entfernt wurden, bis man in seiner Verzweiflung Uhu statt Tesa verwendete.

Dem Glamrock von T. Rex, David Bowie und The Sweet wurde Quatros Musik von Kritikern zugeschlagen: “48 Crash“, “Devil Gate Drive“, “Too Big“ und “The Wild One“ hießen ihre Hits, die das Songwriterduo Nicky Chinn und Mike Chapman für sie verfasste. Als dann im Januar 1975 die Single “Your Mamma Won’t Like Me“ und im Mai das gleichnamige Album erschien, traute man seinen Ohren nicht. Funkrock statt Rock ’n’ Roll, der Bass war knackig wie nie, aber Suzis neues, tanzbares Cool erschloss sich den Fans keineswegs. Mit der Single “Tear Me Apart“ erfolgte der Rücksturz in den alten Sound, aber der Glamzug stand schon im Gesternbahnhof.

Punk kam, und Quatro verlegte sich auf einen folkpoppigen Sound. Das Duett “Stumblin’ in“ mit Smokie-Sänger Chris Norman scheiterte im deutschen Westen 1978 knapp am Spitzenplatz der Hitparade. Ab 1982 erschienen dann nur noch sporadisch Alben. Quatro spielte in der US-Serie “Happy Days“ sowie 1986 im Londoner Westend die Titelrolle der Meisterschützin Annie Oakley im Musical “Annie Get Your Gun“. 2008 veröffentlichte sie ihre Autobiografie “Unzipped“ (bisher nicht auf Deutsch erschienen), sie schrieb Gedichte und den Roman “Hurricane“, ist Moderatorin für BBC2, zog eine Tochter und einen Sohn groß, ließ sich 1992 von ihrem Ehemann, Len Tuckey, scheiden und heiratete 1993 Rainer Haas.

Was Konzerte betrifft, gilt Suzi Quatro bis heute als exzellente Performerin. Mit ihrem letzten Studioalbum „QSP“ (Quatro, Scott & Powell) mit Andy Scott (Gitarrist von The Sweet) und Don Powell (Schlagzeuger von Slade) ist sie wieder zum Sound der frühen Tage zurückgekehrt.

Live-Termine: 20. Mai in Nürnberg, Serenadenhof; 26. September in Essen, Lichtburg; 2. Oktober in Regensburg, Audimax; 19. Oktober in Aurich, Sparkassenarena; 28. November in Chemnitz, Stadthalle.