Nürnberg

Es ist der Tag nach der Bayernwahl. Die Sängerin und Musikerin Karin Rabhansl kommt gerade aus der Schule, als sie in der Redaktion anruft. Gemischte Gefühle hat sie schon zur neuen politischen Lage im Freistaat, sagt sie. Freut sich für die Grünen, ist aber beunruhigt über die 10,2 % für die AfD. „In Niederbayern, wo ich aufgewachsen bin, haben sie sogar 13,4 % erzielt. Das macht mich ziemlich traurig.“

Rabhansl rockt: „Und es fühlt sich unfassbar gut an“

Rabhansl gibt nebenbei Musikunterricht für dritte und vierte Klassen an einer Grundschule im Nürnberger Stadtteil Eibach. „Kinder können nicht früh genug an die Musik kommen“, bekennt die 31-Jährige pädagogische Quereinsteigerin. Im letzten Schuljahr hat sie mit den „großen Kleinen aus der Vierten“ sogar ein Lied geschrieben. „Das ging überraschend gut, das war dann sogar ein relativ trauriger Song, handelte vom bevorstehenden Wechsel an die nächste Schule.“

Wikipedia nennt die Rabhansl eine Liedermacherin. Der Begriff klingt aber eindeutig zu unwild. Die 31-Jährige kann sich richtig in ihre Songs hineinwerfen, ihr Singen wächst zum Schreien, bis die Stimme lodert unddas Stück qualmt. Eine Rockröhre ist Rabhansl, das beweist das neue Album „Tod & Teufel“ wie keins ihrer vorherigen drei. „Ich höre schon immer eher rockigere Musik“, sagt sie, „jetzt habe ich mich endlich mal getraut, das auch in meiner Musik auszuleben. Und es fühlt sich unfassbar gut an.“ Nicht von ungefähr ist sie PJ-Harvey-Fan, hat alle Platten der Britin.

Auf dem Linolschnitt-Cover: Rabhansl hat Luzifer im Schlepptau

Gitarre spielt sie, seit sie acht war, Platten macht sie seit 2011. Erst war Rabhansl nur allein unterwegs, dann gründete sie die Rabhansl Band. Sie ist eine, die alles draufhat – von Elektro bis Punk, und die mit ihrer Chuzpe sogar dem Tod und dem Teufel ein Schnippchen schlägt. Auf der CD-Hülle – einem altertümlich anmutenden Linolschnitt - hat sie den Gehörnten jedenfalls geschnappt und gefesselt, zerknirscht läuft Luzifer der Frau mit den Ringelstrümpfen und der geschulterten E-Gitarre hinterher.

Rabhansl covert Sheryl Crows „If It Makes You Happy“. Sie benutzt im Song „Dieses Heulen“ (inspiriert von Josh Hartnetts Werwolfsfigur aus der Serie „Penny Dreadful“) eine Gitarrenfigur aus dem thematisch nicht ganz unverwandten „Run for Your Life“ von den Beatles. Und sie fühlt sich pudelwohl, wenn es richtig abgeht - klassisch bluesrockig wie in „Haut“, oder furios wirbelnd in „60 Watt Sonne“ – einer Adaption des Songs der Kieler Postpunkband Keine Zähne im Maul aber La Paloma pfeifen.

Rabhansl kann freilich auch ganz leise, zärtlich, folkig, psychedelisch, wehmütig in Liedern wie „Hoam (Nach Hause)“, „Liachtal (Lichtlein)“ oder „Wind“. Drei Seelenkriechersongs.

„Ich halte es mit Peter Pan und werde einfach nicht erwachswen“

Düster ist das neue Album, voller Abgründe. Nicht wenige ihrer kleinen Musiken handeln von Einsamkeit, Lebensendzeit und Tod. „Ich habe keine Angst vor alldem“, sagt Rabhansl, „finde diese Themen nur spannend. Wenn ich in meiner Lieblingsstadt Wien bin, versuche ich immer einen kleinen Spaziergang über den Zentralfriedhof zu machen. Das beruhigt mich irgendwie.“

In „Preiskampf“ erzählt sie dann vom Selbstoptimierungswahn einer ewig unzufriedenen Gesellschaft. „Alle werden immer unglücklicher und sind nur noch mit sich selbst beschäftigt. Eine Gesellschaft von Narzissten. Viele Menschen reden nur noch von sich selbst und sind gar nicht mehr an ihrem Umfeld interessiert.“ „Erwachsen“ heißt ein Lied übers Erlöschen der großen Träume. „Ich halt’s da mit Peter Pan“, sagt Rabhansl, „und werde einfach nicht erwachsen.“

Der bairische Dialekt erschwert den Zugang nicht wirklich. Zwar klingen die meisten ihrer Stücke für Ohren von jenseits des Weißwurstäquators erstmal fremd wie englischsprachige Musik. Und, nein, „Aloa“ ist kein hawaiianischer Abschiedsgruß, sondern man sagt das am bayrischen Bauchnabel, rund um Passau, wo sie herkommt, wenn man sich „allein“ fühlt.

Dass die Musik „glatt“ wird, soll Karin Rabhansl nie passieren

Aber die Ballade ist schon ein Abschiedssong, einer vom Leben, und man erfühlt das Sujet über die Dringlichkeit des Gesangs. Ihre Show komme auch in Köln und Hamburg gut an, sagt Rabhansl. „Mädchen, deine Stimme ist total schön, aber ich verstehe kein Wort“, habe ein Fan im Bremerhavener Café de Fiets zu ihr gesagt. „Dann ist der zu mir auf die Bühne gekommen und hat Blockflöte gespielt.“

Was ihr Teufel für einer sei, wisse sie selbst nicht genau, gesteht Rabhansl am Telefon, und was sie mit ihrer berüchtigten Geisel jetzt anfangen soll, auch nicht. Aber gewiss wird sie ihm nicht ihre Seele verschreiben, wie es der legendäre schwarze Bluesmusiker Robert Johnson bei seinem Date mit Satan angeblich getan hatte. Im Quasi-Titelsong „Wenn I doad bin“ bezahlen Musiker ihren Pakt mit Luzifer nämlich damit, dass sie das Gespür für ihre Musik verlieren, dass ihre Musik „glatt“ wird. Und das soll ihr nie passieren.

Auf einem weiteren Linolschnitt des neuen Albums sitzt der Teufel dann bei Rabhansl im Kofferraum. Einer ihrer Freunde war sich sicher: „Der muss sich da jetzt dein neues Album anhören.“

Karin Rabhansl: „Tod & Teufel“ (Cargo Records), erscheint am 19. Oktober

Von Matthias Halbig / RND