Die Russen meinen es ernst. Darum eröffnen sie ihr Kulturprogramm Russian Seasons in Berlin mit großem protokollarischem Besteck: Olga Golodets hat sich auf den weiten Weg in die deutsche Hauptstadt gemacht, die Stellvertreterin Dimitri Medwedews, des Ministerpräsidenten der Russischen Föderation. Als Begleiter hat die zweite Polit-Frau im Riesenreich den ersten Kultur-Mann dabei: Valery Gergiev, Chefdirigent und Intendant des Petersburger Mariinsky-Theaters, Chefdirigent der Münchner Philharmoniker und überdies ein enger Freund Vladimir Putins. Wer wäre besser geeignet als Architekt kultureller Brücken? Denn darum geht es bei den Russian Seasons, die seit 2017 nach dem Vorbild der Saisons Russes der Sergei Diaghilev vor gut 100 Jahren in Paris und anderswo im Westen wieder die Bandbreite der russischen Kunst und Kultur präsentieren sollen. 2017 in Japan, 2018 in Italien. Nun also in Deutschland.

„Ein Gefühl von Gemeinschaft schaffen“

Golodets sagt es bei der Pressekonferenz im Foyer des Berliner Philharmonie rundheraus: Politisch sind die Beziehungen zwischen beiden Ländern schwierig. Immer wieder sei dies der Fall gewesen in den über 1000-jährigen Beziehungen. Umso wichtiger seien kulturelle Kontakte. Darum sei dies „für Russland ein sehr besonderes Projekt. Es soll auf neuen Ebenen ein Gefühl von Gemeinschaft schaffen.“ Das, ergänzt Gergiev, so neu im Grunde nicht ist: „Kulturell ist der Austausch zwischen Russland und Deutschland für beide Seiten seit Jahrhunderten von größter Bedeutung. Neu sind nur Intensität und Vielseitigkeit unseres Auftritts in Deutschland.“

Über 100 russische Institutionen sind beteiligt

Die sind in der Tat beachtlich. Bis Silvester finden in 77 deutschen Städten, in Mitteldeutschland sind darunter Dresden und Chemnitz, in Zusammenarbeit mit über 100 russischen Institutionen 453 Veranstaltungen aller Genres statt: Gergiev gastiert mit seinen Petersburgern in Berlin, München, Baden-Baden, Dresden, Frankfurt am Main, Juri Baschmet mit dem Allrussischen Jugendorchester in Berlin. Die Agrippinia-Waganowa-Akademie des Russischen Balletts lädt zu Workshops nach Dresden, das Tschaikowski-Theater aus Perm zu Verdis Requiem nach Köln und Hamburg. In Zerbst gibt es eine Fotoausstellung auf den Spuren der großen Katharina, in München ein „Bild des russischen Barock“. Das Jakobson-Ballett-Theater aus Sankt Petersburg zeigt in Darmstadt „Don Quijote“, das Große Russische Sinfonieorchester spielt in Bonn, Düsseldorf und Frankfurt. Vladimir Spivakov ist mit seinen Moskauer Virtuosen von der Partie, das Puschkin Dramentheater mit „Schwejk. Die Rückkehr“. Ilja Awerbuch hat „Carmen“ aufs Eis gestellt, die „Helikon-Oper“ ein „Großes theatralisches Galakonzert“ auf die Beine. Das „Wachtangow-Theater“ ist mit „ Onkel Wanja“ unterwegs, die Staatsphilharmonie Nowosibirsk mit Thomas Sanderling und und und.

„Die Länder der Welt stehen Schlange“

120 Millionen Rubel, rund anderthalb Millionen Euro, ließ die Föderation sich die „Seasons“ 2019 kosten, den Rest finanzieren Sponsoren – aus beiden Ländern, wie Mikhail Shvydkoy betont, der Außerordentliche Bevollmächtigte für internationale kulturelle Zusammenarbeit des Präsidenten. Und, ergänzt Golodets, es ist ein Zufall, dass die ersten Russian Seasons in der Bundesrepublik im 30. Jahr nach dem Mauerfall stattfinden: „Die Länder der Welt stehen Schlange, dass wir zu ihnen kommen.

Auf diplomatischem Parkett möchte die deutsche Seite dieses Schlangestehen offenkundig nicht allzu deutlich dokumentieren. Zur Pressekonferenz sitzt von deutscher Seite nur Wolfgang Emanuel Schmidt auf dem Podium, Weltklasse-Cellist, der in Moskau beim Tschaikowski-Wettbewerb mal einen Preis erspielte, und Professor in Weimar und Berlin. Er preist die verbindenden Kraft der Musik im allgemeinen und die der russischen Cello-Legende Mstistislav Rostropowitsch. Der habe ihm, als er noch klein war, eine große Zukunft vorhergesagt und die Hand aufs Haupt gelegt. Rührend ist das – aber was er auf dem Podium zu suchen hat, bleibt einigermaßen rätselhaft.

Drucksachen aus dem Google-Translator

Wie so manches beim Auftakt der Seasons. Zum Beispiel die Frage, warum zur Pressekonferenz mit Simultandolmetschern einerseits ein immenser Aufwand getrieben wird, andererseits die Drucksachen offenkundig nur durch den Google-Translator gejagt wurden. So ist aus dem Programm-Flyer zur Auftakt-Zeremonie am Abend zu erfahren, dass Valery Gergiev „der gescheiteste Vertreter der Dirigentenschule von Sankt Petersburg“ ist.

Tschaikowski auf dem Gipfel seiner Schaffenskraft

Er dirigiert auch ziemlich gut. Obschon oft originell bis zur Manieriertheit. Doch hier, in der Berliner Philharmonie mit seinem Orchester und seinem Chor aus dem Mariinsky-Theater, ist sein Schlag beinahe konventionell. Dass mag daran liegen, dass ihm das Eröffnungswerk der „Russian Seasons“ in Deutschland am Herzen liegt: Tschaikowskis letzte Oper „Jolanthe“. 1892 wurde die uraufgeführt, als Binnen-Werk mitten im Nussknacker. Und man hört der Musik an, dass hier einer der größten Komponisten aller Zeiten und Länder auf dem Gipfel seiner Schaffenskraft unterwegs war. Wie Tschaikowski aus den dunklen Bläserfarben des Beginns heraus das lyrische Drama entwickelt, das eher eine Parabel ist, wie Gergiev das Symphonische Orchester des Mariinsky-Theater blühen lässt und prunken, das zeigt schon einmal eindrucksvoll, wie hoch in Russland die musikalischen Trauben noch immer hängen.

Die russische Seele

Dieses Orchester klingt anders: dunkler, satter, intensiver, glutvoller als die meisten westlichen Klangkörper. Ausdruck ist hier, ganz wie das Klischee es will, wichtiger als letzte Präzision. Und als Fundament für die Geschichte von der blinden Prinzessin, die aus Liebe zum Ritter Vaudémont wieder sehend wird, kann man sich berührendere Klänge kaum wünschen. Bei der Sängerbesetzung seht es nicht anders aus: Die großartige Irina Churilova in der Titelrolle, Stanislav Trofimov als König René, Najmiddin Mavlyanov als verliebter Ritter Vaudémont, all die anderen Kolleginnen und Kollegen aus St. Petersburg, sie zeigen, dass mehr als nur ein bisschen dran ist an der russischen Seele, ihrer Kraft, ihrer Unwiderstehlichkeit. Und alle zusammen lassen sie es bei dieser szenischen Aufführung des Einakters leicht verschmerzen, dass Tschaikowskis Bruder Modest als Librettist bei „Jolanthe“ keinen guten Tag hatte.

Fabelhafte junge Pianistin

Vor der Oper und nach den Grußworten von Olga Golodets und Stephan Steinlein, Chef des Bundespräsidialamtes (immerhin), lässt Gergiev noch Alexandra Dovgan am Steinway Platz nehmen. Das ist zwar eine etwas rustikale Programm-Ansetzung, aber die Elfjährige spielt Bach/Liszt und Chopin so virtuos, mit so viel Geschmack, mit so butterweich kultiviertem Anschlag, dass man den Dirigenten verstehen kann, wenn er voller Nationalstolz auch diese Facette im Kulturleben seiner Heimat zeigen will.

Doch auch beim Eröffnungskonzert bleiben Geheimnisse: Warum beispielsweise bleibt die Abendkasse geschlossen, kleben allüberall Zettel mit der Aufschrift „ausverkauft“, wenn ein Drittel der Plätze unbesetzt bleibt? Vielleicht will man doch lieber unter sich bleiben bei den „Russian Seasons“ in Deutschland. In der Philharmonie jedenfalls hört man auch am Abend vornehmlich Russisch.

As vollständige Programm gibt’s, allerdings extrem unübersichtlich auf russianseasons.org

Von Peter Korfmacher