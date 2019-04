Leipzig

Der Leipziger Künstler PM Hoffmann hat in den vergangenen Jahren vor allem mit politischen Zeichnungen auf den Titelseiten großer Tages- und Wochenzeitungen für Aufsehen gesorgt. Unter anderem stammen von ihm die Illustrationen zu den Recherchen der „ Panama Papers“. Zusammen mit dem Kultursoziologen Bernd Lindner hat PM Hoffmann nun eine Graphic Novel über den Punkrock in der DDR vorgelegt. „Anders sein – oder der Punk im Schrank“ wird am Donnerstagabend (19 Uhr) im Museum zur Runden Ecke feierlich vorgestellt. Die LVZ sprach vorab mit PM Hoffmann über das Buch.

Sid Vicious, Bassist bei den Sex Pistols, ist seit 40 Jahren tot. Punkrock-Miterfinder Iggy Pop wird in diesem Jahr 72. Was bedeutet Punk noch für Sie?

PM Hoffmann: Die Musik und alles was daran popkulturell andockte und beeinflusst wurde, hat mich biografisch und gesellschaftspolitisch geprägt. Auch ohne Iro und mit Bierdose vorm Supermarkt. Ohne Punk wäre ich wahrscheinlich nicht Comic-Illustrator geworden. Das klingt etwas gespreizt, ist aber so. Außerdem habe ich vor Jahrzehnten auch mal Kulturwissenschaft studiert, weshalb ich hin und wieder so tun muss, als sei ich intellektuell und halte Vorträge. Ganz gleich, ob es die Leute interessiert oder nicht. Deshalb weiß ich auch: Der ultimative Punk ist, Menschen mit nutzlosem Wissen zu langweilen.

Wie würden Sie einem heute 17-jährigen erklären, was Punkrock 1983 in Leipzig-Gohlis bedeutete?

Erstens: In ein ein Abrisshaus ziehen, Wände einreißen, einen Tresen einbauen und illegale Partys feiern. Zweitens: Am Freitagabend auf schönes Radiowetter hoffen, eine Behelfsantenne basteln und die Sendung „No Wave“ von und mit Paul Baskerville – damals auf NDR2 – mitschneiden. Und Drittens: In den Schulferien im penetrant nach Pfeffi-Schnaps stinkendem Lager in der damaligen Konsumzentrale in Plagwitz arbeiten gehen, nach Feierabend in der Garderobe die Arbeitsschuhe der besoffenen Kollegen klauen und sie später als DocMartin-Springerstiefel-Ersatz tragen.

PM Hoffmann ist in Leipzig geboren und arbeitet von der Messestadt aus unter anderem für die Süddeutsche Zeitung, Die Zeit und den Falter. Quelle: privat

Das ist ja schon eine komplette Handlungsanweisung, perfekt! Viel über das Leben als DDR-Punk erfährt man natürlich auch in ihrer Graphic Novel „Ander sein – oder der Punk im Schrank“. Das Buch entstand in Zusammenarbeit mit dem Kultur-Soziologen Bernd Lindner. Woher kennen Sie sich?

Wir haben uns über die gemeinsame Arbeit an unserem ersten Comic „Herbst der Entscheidung“ kennengelernt, der bereits 2016 erschienen ist. Wir wollten dann unbedingt auch einen Comic über Jugend-Subkulturen in der DDR machen. Bernd bot mir zuerst die Beatszene an, damit konnte ich aber natürlich nix anfangen. Das war die Musik meines großen Bruders, die fand ich damals schon aus Prinzip doof. Und New Wave/Indiepop oder ähnliches war im Gegenzug für Bernd zu weit weg von seiner Jugendzeit. Also trafen wir uns in der Mitte und wählten die erste DDR-Punkergeneration Anfang der 1980er Jahre. Zumal diese auch gesellschaftspolitisch die interessanteste war. Bernd ist Historiker und möchte verständlicherweise über das schreiben, was ihn auch als Wissenschaftler interessiert. Und ich fand es geil, weil ich schon immer mal verfallene DDR-Altbauten, Punk-Keller und Szeneclubs zeichnen wollte. Das klingt etwas oberflächlich, aber wenn man ein ganzes Jahr lang jede freie Minute opfert, um eine 100-seitige Graphic Novel zu zeichnen, dann sollte das, was du zeichnest, vom Sujet her auch Spaß machen.

Ein großer Teil der Geschichte spielt in Leipzig, beide Autoren lebten zu dieser Zeit in der Stadt – wie viel ist davon autobiographisch?

Bei mir ist es vor allem die Faszination für Punk als ich ungefähr 16 Jahre alt war und ich begann mich nach neuen Vorbildern und kulturellen Einflüssen umzuschauen. Ich fand die ersten Punks, die ich sah, wie Aliens von einem anderen Planeten. Eigentlich recht banal. Wir wollten raus aus der grauen DDR-Tristesse. Und alles was Farbe hatte – und sei es auch nur mit Antipilz-Mittel gefärbte lila Haare – war hochinteressant. Der Staat war autoritär und vormundschaftlich, Punk war die korrekte Antwort darauf. Allerdings hab ich mich nicht getraut, voll mitzuziehen und tatsächlich mit einem Iro in der Schule aufzulaufen. Aber die Musik hab ich gehört. Wenn der Wind günstig stand und ich guten Radioempfang hatte. Oder eine Oma aus dem Freundeskreis eine Platte oder eine Ausgabe des Magazins „Spex“ über die Grenze schmuggeln konnte.

Was war ihnen beiden beim Schreiben und Zeichnen der Graphic Novel wichtig?

Das es historisch genau erzählt und gezeichnet ist. Und trotzdem spannend bleibt. Das es nicht unterkomplex aber plakativ genug ist, so dass die Story und das Artwork zusammengehen und für das Medium Comic mit seinen Besonderheiten funktionieren. Das war nicht immer einfach.

Ausschnitt aus "Anders sein - oder der Punk im Schrank". Quelle: Christoph-Links-Verlag

Warum steckt der Punk in der Unterzeile eigentlich im Schrank?

Das bezieht sich auf eine entscheidende Szene am Anfang der Geschichte. Der Bassist der Punkband wird in Ost-Berlin von der Transportpolizei geschnappt – dafür reichte es in der Regel, als erkennbarer Punk über den Alexander-Platz zu spazieren. In der Wache versteckt er sich dann in einem Spind, der nach Dienstschluss allerdings abgesperrt wird, so dass er die ganze Nacht da drin bleiben muss und sich letztlich einpinkelt. Der Gestank hat ihn am nächsten Morgen an die Polizisten verraten. Die Begebenheit ist übrigens historisch belegt.

Sie zeichnen sonst hauptsächlich für große Zeitungen politische Themen – porträtieren dabei vor allem Politiker und Personen der Zeitgeschichte. Wie leicht ging eine Graphic Novel über Punkrock von der Hand?

Wenn Du erstmal alle Charaktere und Schauplätze definiert und festgezurrt hast und gut in die Geschichte reingekommen bist, ist es der geilste Job, den du als Illustrator haben kannst: Geschichten in Bildern zu erzählen. Irgendwann steckst Du so tief drin, dass du glaubst, ein Teil der Story zu sein. Am Ende bist du fast traurig, wenn es immer weniger Seiten werden, die zu zeichnen sind.

Titelbild von "Anders sein - oder der Punk im Schrank" Quelle: Christoph-Links-Verlag

Zuletzt waren Ihrer Illustrationen zu den „ Panama Papers“ in Flensburg in einer größeren Ausstellung zu sehen. Wann wird es wieder eine Schau mit ihren Bildern in Leipzig geben?

Ende Juni stelle ich die Originalzeichnungen von „Anders sein – der Punk im Schrank“ im Salon Similde (Simildenstraße 9) aus. Danach geht es mit Comicaustellungen weiter. Zunächst in Frankfurt/Main zur Buchmesse und im Oktober in Brüssel, bei „Huberty & Braine“. Das ist eine reine Comicgalerie, die eine international kuratierte Ausstellung zum 30. Jahrestag des Mauerfalls präsentieren wird.

„Anders sein oder Der Punk im Schrank“ ist bereits im Christoph-Links-Verlag erschienen. Am 25. April (19 Uhr) feiern die Autoren PM Hoffmann und Bernd Lindner in der Gedenkstätte Museum in der „Runden Ecke“ „Dittrichring 24“ Buchpremiere. Eine weitere Lesung ist für den 18. Mai im „Blauen Salon“ im Berliner Mehringhof geplant.

Mehr zu PM Hoffmann: www.pmhoffmann.de

Von Matthias Puppe