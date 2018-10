Hannover

Marc Ribot: Songs of Resistance – 1942–2018. Marc Ribot, Sessiongitarrist, unter anderem Sideman von Tom Waits, reicht’s. Alarmiert vom weltweiten Rechtsruck, ruft er mit elf alten und neuen Protestsongs zum Widerstand auf. Auch sein Kumpel macht mit, knurrt das italienische Partisanenlied „Bella Ciao (Goodbye Beautiful)“. Ribots Gitarre knirscht und fleht. Denn: „We have to fight, we also have to cry.“

Marc Ribot: Songs of Resistance – 1942–2018 Quelle: Label

Mitski: Be the Cowboy. Mitski Miyawaki, japanisch-amerikanische Singer-Songwriterin, ist „optimistisch traurig“. Sie besingt eine Frau, die sich nach einem Seelenverwandten sehnt, keinem Marlboro Man, nach jemandem, der küssen UND tanzen kann. „Nobody“ erinnert an Abbas „Gimme Gimme Gimme (A Man After Midnight)“. Ab in die Indie-Disco!

Mitski: Be the Cowboy Quelle: Label

Muscle Shoals: Small Town Big Sound. Neufassungen alter Rock-’n’-Soul-Socken. Im Norden Alabamas waren einst die Swampers tonangebend. Die vier Studiomusiker prägten den Muscle-Shoals-Sound. Sie waren Hitgaranten. Sogar die Stones kamen in die Provinz. Bob Seegers „We’ve Got Tonight“, gesungen von Chord Overstreet, ist wie erster Schnee.

Muscle Shoals: Small Town Big Sound Quelle: Label

Von Mathias Begalke