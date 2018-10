Hannover

Dörte Hansen: Mittagsstunde. Unauflösliche Familienbande sind das, die Kneipenwirt Sönke, Ella und ihre versponnene Tochter verbinden. Und Ingwer, den Archäologen in Kiel, der spät zu den Großeltern auf den Hof in Brinkebüll zurückkehrt. An ihnen macht Hansen sinnfällig, wie sich das Leben auf dem Land verändert hat: voller Spökenkiekerei und sympathisch verschrobener Helden, die verloren zwischen damals und heute irrlichtern.

Dörte Hansen: Mittagsstunde Quelle: Verlag

K.-J. Liedtke (Hg.): Die Ostsee. So unterschiedlich die Sprachen und Kulturen rund um das Meer zwischen Deutschland, Skandinavien, Polen, Russland und dem Baltikum, so vielstimmig das Bild, das diese Anthologie entfaltet. Eine literarische Fundgrube und wundersame Entdeckungsreise durch die Jahrhunderte – von der Sage vom Wikingerüberfall auf Kurland über Linnés Gotland-Besuch bis Thomas Mann und Uwe Johnson.

K.-J. Liedtke (Hg.): Die Ostsee Quelle: Verlag

Dirk Knipphals: Der Wellenreiter. Er verschlingt Kafka, Musil, Frisch und Johnson und träumt davon, die Welt selbst als Schriftsteller zu bereichern. Nebenbei aber ist der Vorortjunge Albert auch mit den Widernissen des Erwachsenwerdens beschäftigt. Knipphals blickt mit fragendem Staunen zurück in die Siebzigerjahre.

Dirk Knipphals: Der Wellenreiter Quelle: Verlag

Von Ruth Bender