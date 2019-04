Marina and the Diamonds heißt jetzt nur noch Marina. Auf dem neuen Album „Love and Fear“ (erscheint am 26. April) präsentiert die Musikerin acht Lieder zu den Gefühlen Liebe und Angst. Die düsteren Seelenzustände früherer Alben fehlen, dafür finden sich unter den Songs (gesellschafts-)politische Stücke zu #Me Too und dem Amerika der Trump-Zeiten.