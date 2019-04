London

In der Londoner Innenstadt ist ein Graffiti gesichtet worden, bei dem es sich möglicherweise um ein Werk des mysteriösen britischen Streetart-Künstlers Banksy handeln könnte. Britische Medien berichteten am Freitag, das Bild eines kleinen Mädchens mit einer Pflanze sei über Nacht am Marble Arch, dem großen Marmorbogen am Rande des Hyde Parks, aufgetaucht.

Das Graffiti ist anscheinend ein Tribut an die Klimaschützer, die in den vergangenen Tagen an Aktionen der Bewegung Extinction Rebellion in der britischen Hauptstadt teilgenommen hatten. Zum Abschluss der Demonstrationen waren sie am Donnerstagabend im Hyde Park zusammengekommen. Banksy hat das Werk bisher nicht für sich reklamiert.

Kind auf möglichem Banksy-Graffiti hält Symbol der Klimaschützer in der Hand

Das Graffiti zeigt ein kleines Mädchen, das vor einem frisch gepflanzten Setzling hockt. Daneben steckt ein kleiner Spaten in der Erde. In der Hand hält das Kind das Symbol der Klimaschützer. In weißer Schrift steht daneben: „From this moment despair ends and tactics begin“ (Von diesem Augenblick an endet die Verzweiflung und die Taktik beginnt). Das Kunstwerk heizte Spekulationen an, Banksy könne sich den Klimaschützern angeschlossen haben.

Obwohl die Urheberschaft noch unklar war, verkündete Extinction Rebellion am Freitagmorgen auf seinem Twitterkonto: „Neuer #Banksy gestern Abend am Marble-Arch-Treffpunkt von #ExtinctionRebellion aufgetaucht.“ Demnach handelt es sich bei dem Bildtext um ein Zitat des belgischen Philosophen Raoul Vaneigem aus seinem Werk „Die Revolution des Alltagslebens“.

Von RND/dpa