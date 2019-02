New York

Allein schon wie Chris Speed hier mit verwaschen schwelgerischem Ton, mal zupackend, dann wieder hymnisch melodiös seine Fährten legt, ist phänomenal. Er muss nicht lospreschen mit seinem Tenorsaxofon in dieser Umgebung. Und wenn er zur Klarinette greift, schwingt auch mal der Balkan mit. Überhaupt swingt das wie die Hölle und steigert sich. Keiner muss hier dominieren, und alles ist in sich rund. Man wiegt sich ein beim Hören und sitzt dennoch nicht nur bequem. Hier gibt es keine überdimensionale Vorsicht vor irgendwelchen Vorbildern. Hier gibt es auch keine Hypes, denen man hinterherhecheln müsste. Hier werden Storys erzählt mit einem eigenen Maßstab. Hier muss auch keiner autoritär werden – weil gleich vier Autoritäten wie beiläufig am Werk sind.

„Gold“ von Human Feel. Quelle: Intakt

Maßstab und Ansporn

Die zelebrieren endlich wieder gemeinsam eine Aufnahme, die Maßstäbe setzt, indem sie wiederholt und neu kalibriert, was diese Band so besonders macht. Das ist sehr eingängig, niemals simpel und mit Spaß und Spielfreude aufgeladen. Das ist Metropolenjazz als Clubmusik, als Maßstab und Ansporn für alle anderen. Das ist einfach nur gut, und doch nicht so einfach zu machen. Das kommt mitten aus dem Zentrum der Jazzhauptstadt New York, aus Brooklyn, ist weder aufdringlich noch rechthaberisch, sondern einfach bestechend präzise. Das hat etwas Gesangliches, auch wenn kein Vokalist dabei ist.

So viel Seele

Lange hatte man krankheitsbedingt nichts gehört von Andrew D’Angelo. Aber wenn er nun wieder an Altsaxofon und Bassklarinette das Schwelgen in inniger Verschränkung verbreitert oder mit Solos abhebt in ein Nirwana des aufgerauten Schönklangs, hört man und staunt und freut sich. Was für ein Unisonos. Und was für ein Spiel mit leichten Verschiebungen daneben. Das alles hat so viel Seele, dass man vor den Boxen versinkt und immerfort die Repeat-Taste drückt. Dann ist das nächste Stück anders schön und forciert schon wieder dieselbe Reaktion. Wie sehr kann Musik doch auf der Höhe ihrer Zeit ein Wohlfühlfaktor sein, ohne dass sie simple Muster bedienen müsste.

Felsenfestes Fundament

Denn wenn die beiden abheben, tun sie das von einem felsenfesten Fundament aus. Schlagzeuger Jim Black ist mal da und mal nicht. Was er macht, ist eine erst durch ihn definierte Melange aus Jazz und Rock. Er hört den beiden Saxofonsängern zu. Dabei kann er mal schweigen und mal mitten hinein forcieren. Immer wieder kommt er unverhofft auf den Kern und treibt von dort aus weiter und weiter. Das kommt plötzlich, punktgenau und mit höchster Suggestivkraft. Das hat Wucht, Drive und dennoch Sensibilität, die das Schwelgen steigert. Kein Wunder, dass Jim Black für viele Jazzschlagzeuger unter der Hand als die Referenzgröße gehandelt wird. Würde John Bonham noch leben, hätte er in ihm seinen Lehrmeister für den nächsten Schritt. Wie wenig nützlich sind doch krampfhaft gezogene Demarkationslinien zwischen den Lagern.

Ungemein griffige Musik

Und dann ist da noch Kurt Rosenwinkel. Man hätte denken können, der sei ein Gitarrist für Gitarristen. Doch was er hier hineinzuriffen in der Lage ist, was er an Rockappeal beisteuert, was er zur Grundierung dieser ungemein griffigen Musik tut, rechtfertigt endlich seine mitunter nicht nachvollziehbare Sonderstellung. Und wenn es nötig ist, macht er in diesem basslosen Quartett den Bass gleich noch mit. In kleinen Ausflügen bringt er Gitarrennerds zum inneren Glühen, und überhaupt weiß man nach dieser CD, die man sowieso gleich ein zweites Mal hören wird, endlich, was man in der richtigen Umgebung von ihm erwarten darf.

Von irgendwo nach anderswohin

Human Feel heißt die Band, die seit inzwischen 30 Jahren so eine richtige Umgebung ist und hier nach 12 Jahren endlich wieder veröffentlicht. Jeder in diesem Quartett ist ein ausgemachter Geschichtenerzähler. Das ergibt eine sehr persönliche Musik, die nichts herbeizitieren muss, sondern vielmehr fulminant auf ihre eigene Kraft vertrauen kann. Ihre Sinnlichkeit wächst aus der vokalen Qualität der sich ergänzenden beiden Bläser, die von Schlagzeug und Gitarre gesteigert werden. Das läuft durch, als könnte es nicht anders sein, und wuchert doch mit Fantasie und Intensität, so dass ein Muskelspiel der Solisten gar nicht nötig ist. Es ist ein Hörfest und etwas sehr Besonderes, dass diese Band, die sich auch deswegen nie inflationieren konnte, weil die Wege von Black und Rosenwinkel aus Amerika nach Europa führten, hier wieder vereint ist. Auch in ihren grandiosen neuen Stücken beginnen die Wege irgendwo, um dann anderswohin zu führen.

Human Feel: Gold. Intakt Records/ Harmonia Mundi.

Von Ulrich Steinmetzger