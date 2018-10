Kultur Weltweit Mit 85 Jahren - Opernsängerin Montserrat Caballé ist tot Die spanische Opernsängerin Montserrat Caballé ist im Alter von 85 Jahren gestorben. Das bestätigte das Krankenhaus Hospital de la Santa Creu i Sant Pau in Barcelona am Samstag.

Die spanische Sopranistin Montserrat Caballe gibt auf einer Bühne am Kulturpalast in Sofia ein Konzert. Am Sonnabend ist sie im Alter von 85 Jahren gestorben. Quelle: Antonov/EPA/dpa