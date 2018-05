Los Angeles

Der Vorstand der Oscar-Akademie hat nach Harvey Weinstein auch Bill Cosby und Roman Polanski die Mitgliedschaft entzogen. Die Academy of Motion Picture Arts and Sciences erklärte am Donnerstag, der Vorstand habe darüber am Dienstag abgestimmt. Hintergrund der Entscheidung sind Vorwürfe des sexuellen Missbrauchs.

Der Regisseur Polanski flüchtete 1978 aus den Vereinigten Staaten, nachdem er sich schuldig bekannt hatte, mit einer Minderjährigen geschlafen zu haben. Der Schauspieler Cosby, bekannt aus der nach ihm benannten TV-Show der 80er und 90er Jahre, wurde in der vergangenen Woche wegen sexueller Nötigung schuldig gesprochen.

Die Akademie hatte Weinstein bereits im Oktober ausgeschlossen. Gegen ihn waren zahlreiche Vorwürfe sexueller Belästigung und sexueller Übergriffe laut geworden.

Die Academy ist die wichtigste Filmorganisation weltweit und für die Oscars verantwortlich. In der Geschichte der Organisation wurde zuvor nur eine Person der Akademie verwiesen: Dem Schauspieler Carmine Caridi wurde die 2004 Mitgliedschaft entzogen, weil er vertrauliche DVDs von Filmen in Umlauf gebracht haben soll, die im Rennen um einen Oscar waren.

Von RND/dpa