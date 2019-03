Leipzig

Eine schöne Geschichte, oft kolportiert: Jacques Loussier verlor bei einem Vorspiel am Conservatoire in Paris, wo er Klavier studierte, den Faden. Und um nicht abbrechen zu müssen, improvisierte er einfach weiter. Bach spielte er da, seinen Lieblingskomponisten seit Kinderzeiten – und bis zu seinem Tod am Dienstag im Alter von 84 Jahren. Und so fand geschmeidig zusammen, was das Leben des 1934 in Angers auf halber Strecke zwischen Nantes und Le Mans geborenen Musikers beherrschen sollte: die Synthese aus Bach (später kamen andere Komponisten von Vivaldi über Ravel bis Satie dazu) und Jazz.

Schön erfunden

Eine wirklich schöne Geschichte, aber gewiss erfunden, wie ihr Ende zeigt. Denn die Professoren sollen so begeistert gewesen sein vom Improvisieren Ihres Zöglings, dass sie ihn ermunterten, diesem Weg zu folgen. Dabei wäre in den 50er so ziemlich jeder Konservatoriums-Professor schäumend vor Wut vom Stuhl gekippt angesichts der Dreistigkeit, dem Heiligen Bach in die Speichen zu greifen.

Zur Legende gereift

Wie auch immer also er dazu gekommen sein mag: 1959 gründete Jacques Loussier mit dem Bassisten Pierre Michelot und Christian Garros das „Play Bach Trio“, spielten ihren swingenden Bach auf Schallplatte und auf Tour, verkauften Millionen Platten und Tickets, und – die Puristen beider Lager, der Klassik und des Jazz konnten lamentieren und tosen, wie sie wollten – sie feierten ihre Erfolge zu Recht. Irgendwann mussten auch die Puristen einsehen, dass Jacques Loussier, längst zur Legende gereift, nicht nur durfte, was er da tat, sondern musste. „Play Bach“ blieb unvermindert erfolgreich, unvermindert frisch, unvermindert elegant.

Tauglich auch für die Großform

Viel musste er nicht tun, um beispielsweise im arg strapazierten ersten Präludium des Wohltemperierten Klaviers keck den Jazz leuchten zu lassen. Ein wenig die rhythmischen Akzente verschieben, seinen Kollegen dezent den Bass walken lassen, darüber sparsam die Becken zischen und zirpen – und das Fundament stand für die freie Erkundung des Kosmos Bach. Das war strukturell so tief durchdacht, so skrupulös generiert, dass das Konzept nicht nur fürs jazzoide Häppchen taugte, sondern auch für die Großform. Und selbst wenn das Jacques Loussier Trio später immer kühner Fahrt aufnahm, die Drums mehr Druck machten, der Bass immer weitere Kreise zog, der Meister am Klavier die Harmonik am Jazz vorbei in impressionistische Weiten leitete, behielt Bach als Wurzel, Herz, Wesen, Ziel dieser Musik immer seine Würde. Was Loussier mehrfach beim Leipziger Bachfest bewies.

Jenseits von „Play Bach“

Loussier war nicht nur „Play Bach“. Er schrieb die Musik zu ungezählten Filmen, komponierte Sakralwerke, Ballette, Kammermusik, Konzertantes, und in seinem Tonstudio in Südfrankreich gaben sich Pink Floyd und Elton John, Sade und Sting die Klinkenstecker in die Hand. Aber unsterblich macht ihn dennoch „Play Bach“. Wer ihn nur einmal gehört hat, etwa mit dem in demütiger Schönheit sich entfaltenden „Erbarme Dich“ aus der Matthäuspassion, versteht es sofort.

Von Peter Korfmacher