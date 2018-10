Moskau

Nach mehr als einem Jahr im Hausarrest hat der umstrittene Prozess gegen den russischen Star-Regisseur Kirill Serebrennikow in Moskau begonnen. Zur ersten Anhörung erschien der international gefeierte Theatermacher pünktlich vor dem Moskauer Stadtgericht, sagte jedoch vor der Presse nichts zu den Vorwürfen gegen ihn. In den Gerichtssaal durfte ihn am Mittwoch nur sein Anwalt Dmitri Charitonow begleiten. Die Verhandlung findet unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt.

Kritiker glauben, der Prozess gegen Serebrennikow ist politisch motiviert

Serebrennikow wird Unterschlagung von staatlichen Fördergeldern in Millionenhöhe vorgeworfen. Auch drei Mitarbeiter seiner Produktionsfirma „Siebtes Studio“ sind angeklagt. Der 49-Jährige, der das renommierte Gogol-Zentrum in Moskau leitet und dessen Stücke auch in Deutschland aufgeführt werden, bestreitet jedoch die Vorwürfe. Kritiker gehen von politisch motivierten Anschuldigungen aus.

Die Ermittlungen in dem Fall zogen sich mehr als ein Jahr lang hin. Serebrennikow durfte während dieser Zeit seine Wohnung nur mit Erlaubnis des Gerichts verlassen. Bei der Anhörung soll nach Angaben der Verteidigung auch über die Zulassung von Beweismaterial entschieden werden. Anwalt Charitonow hatte sich im Vorfeld für eine offene Verhandlung ausgesprochen, um Manipulationen zu vermeiden und einen fairen Prozess zu garantieren.

