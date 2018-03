Insel mit zwei Bergen. Wissen Sie noch, wie der kleine Jim Knopf auf die Insel mit zwei Bergen kam, was Frau Mahlzahns liebste Beschäftigung in den Vulkanlanden ist und um was für einen Zeitgenossen es sich bei dem Wüstenbewohner Herrn Tur Tur handelt? Testen Sie hier Ihre Kenntnisse rund um Michael Endes berühmtes Kinderbuch „Jim Knopf und Lukas, der Lokomotivführer“ und seine Verfilmungen.

Zur Filmrezension geht es hier.

Von Matthias Halbig / RND