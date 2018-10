Rostock

Ein neues Studioalbum haben sie für 2019 schon angekündigt – und offenbar gehen die Industrial-Rocker Rammstein im nächsten Jahr auch auf Tour durch Deutschland. Eines der Konzerte soll im Ostseestadion in Rostock stattfinden, berichtet die „Ostsee-Zeitung“ (OZ).

Demnach soll der Auftritt der Berliner Weltstars am 16. Juni 2019 stattfinden. Offiziell bestätigt ist der Termin noch nicht. Wie die OZ berichtet, soll das Konzert in den kommenden Tagen offiziell bekanntgegeben werden – dann sollen auch weitere Auftritte der Rammstein-Tour veröffentlicht werden. Danach soll zeitnah der Vorverkauf starten, heißt es weiter. Als weitere Konzertorte sind in Fankreisen Hannover, Dresden, Schalke und München im Gespräch, berichtet die OZ. Zudem plane die Band der „neuen deutschen Härte“ bis zum Jahresende diverse Auftritte im Ausland.

Rammstein veröffentlichen erstes Studioalbum seit zehn Jahren

Das neue Album der sechsköpfigen Band soll im Frühjahr 2019 erscheinen. Es wird das erste Studioalbum seit zehn Jahren. Erste Kostproben sollen bei zwei exklusiven Auftritten zum Jahreswechsel in Mexiko zu hören sein.

Von RND/kr