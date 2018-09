Hannover



A Beautiful Day. Joe (Joaquin Phoenix) ist ein bezahlter Killer – und ein guter Mensch, falls das denn möglich ist. Seine Spezialität: Joe befreit Mädchen und Jungs aus den Händen von Kinderhändlern. Das gängige Actionkino hat den Zusammenhang von Gewalt und Schmerz in digitalen Zeiten aus dem Gedächtnis gelöscht. Hier spürt man den Schmerz.

A Beautiful Day Quelle: Verleih

Ready Player One. Steven Spielberg taucht ab in unsere digitale Zukunft: In der Welt des Waisenjungen Wade setzen sich die Menschen VR-Brillen auf, um ihrer traurigen Gegenwart zu entkommen. Weil Spielberg aber Moralist ist, lernt Wade in dieser Romanverfilmung doch wieder den Wert der Wirklichkeit zu schätzen – und rebelliert gegen habgierige Konzerne. Erstaunlich aktuell.

Ready Player One Quelle: Verleih

Der Hauptmann. Ein deutscher Soldat streift sich Ende des Zweiten Weltkriegs eine Hauptmannuniform über. Da sich alle nach einem Anführer sehnen, wird aus dem Gefreiten bald ein bejubelter Massenmörder. Willi Herold, den “Henker vom Emsland“, hat es gegeben. Regisseur Robert Schwentke destilliert aus seiner Geschichte einen erschreckenden Beweis für Kadavergehorsam.

Der Hauptmann Quelle: Verleih

Von Stefan Stosch