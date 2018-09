Hannover

Hollywoods Klassenclown Ryan Reynolds steht wieder vor der Kamera, diesmal für „Six Underground“ mit Regisseur Michael Bay. Der „Pyromane“ Michael Bay ist unter anderem dafür bekannt, dass ständig Dinge bei ihm die Luft fliegen – eine Folge „Alarm für Cobra 11“ ist nichts dagegen.

Die Feuerbälle schießen in Bays Filmen – wie etwa der Tranformers-Reihe,„Armageddon“ oder „Bad Boys“ – ständig in die Luft, gerne auch mal digital. Ryan Reynolds hat nun – er kann es ja nicht lassen – über dieses Image in einem Video bei Twitter ordentlich gewitzelt – mit einem Video von den Dreharbeiten.

Die Ruhe vor dem Feuerball

„Die meisten Leute sagen, dass die Action wirklich das Beste an der Arbeit mit Michael Bay wäre“, fängt Reynolds an, der vor allem für seine Rolle als Anti-Superheld „Deadpool“ bekannt geworden ist. “Für mich ist das die Ruhe“, sagt er – und im Hintergrund krachen Autos vor laufender Kamera mit actiongemäßem Funkenflug ineinander. Ein Fahrrad fliegt quer durch das Bild, während Reynolds noch – ohne die Miene zu verziehen – über die Gefühle und Tiefe der Charaktere sinniert.

Der neueste Action-Streifen von Bay, „6 Underground“ getauft, wurde von Netflix in Auftrag gegeben. Und das lässt sich der Streaming-Dienst einiges kosten. Dem Regisseur sollen 150 Millionen US-Dollar für die Dreharbeiten zur Verfügung stehen. Damit ist „6 Underground“ die derzeit teuerste Eigenproduktion von Netflix.

Von Geraldine Oetken / RND