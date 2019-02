London

Mit der Royal Shakespeare Company in Statford-upon-Avon wurde er zum großen Schauspieler. Doch durch die Komödie Lillywhite Boys wurde der Brite Albert Finney berühmt. Nun ist er im Alter von 82 Jahren gestorben, wie die BBC berichtet.

Für seine Darstellung in „ Tom Jones – zwischen Bett und Galgen“ wurde er für den Oscar nominiert und erhielt einen Golden Globe. Neben Audrey Hepburn spielte er 1966 in „Zwei auf gleichem Weg“. Vor allem mag er aber als Hercule Poirot in der Agatha-Christie-Verfilmung „Mord im Orient-Express“ 1974 in Erinnerung geblieben sein.

Für sein Spiel als Winston Churchill im Fernsehfilm „The Gathering Storm“ erhielt er 2003 einen Golden Globe. Zuletzt war Finney als Wildhüter Kindcade im James-Bond-Film „Skyfall“ 2012 neben Daniel Craig zu sehen.

Finney starb nach kurzer Krankheit

„ Albert Finney starb im Alter von 82 Jahren nach kurzer Krankheit friedlich, und seine Angehörigen standen ihm nahe“, wird ein Sprecher der Familie von der BBC zitiert. Von 1957 bis 1961 war Albert Finnay mit der britischen Schauspielerin Jane Wenham verheiratet, die 2018 starb, und mit der er einen Sohn hatte. Die französische Schauspielerin Anouk Aimßee heiratete er 1970, 1975 verließ sie ihn. Seit 2006 ist er mit Penelope Delmage verheiratet.

Von RND/goe