Kultur Weltweit Pop - Schon wieder eine Überraschung von Beyoncé: Coachella-Livealbum über Nacht Sie überrascht ihre Fans einfach gerne. Popstar Beyoncé veröffentlichte heute morgen (17. April) aus heiterem Himmel ihren Auftritt beim Coachella-Festival 2018 als Album. „Homecoming“ begleitet als Audiomitschnitt die gleichnamige Dokumentation, die ab sofort beim Streamingdienst Netflix zu sehen ist

Überraschung in der Morgenstunde: Beyoncé Knowles-Carter (hier am 7. April 2019 bei einem NBA All-Star Basketball-Spiel in New Orleans) hat heute morgen (17. April) ein digitales Livealbum vom Coachella-Festival 2018 veröffentlicht. Quelle: AP/Max Becherer