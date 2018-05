Berlin

Demba Nabé alias Boundzound alias „Ear“, neben Peter Fox und Frank Dellé Sänger und Frontmann der Berliner Band Seeed, ist tot.

Der Anwalt der elfköpfigen Gruppe bestätigte dem „Tagesspiegel“, dass Nabé am Donnerstagmorgen gestorben sei. „Da die Nachricht von Dembas Tod die Band tief getroffen hat und sie Zeit und Ruhe für ihre Trauer benötigt, bitten wir aktuell von weiteren Anfragen Abstand zu nehmen“, sagte Christian Schertz der Zeitung. Auf der Facebook-Seite und Webseite der Band heißt es: „Wir trauern um unseren Freund und Sänger Demba Nabé.“ Nabé wurde nur 46 Jahre alt.

Seed, um die es in den vergangenen Jahren etwas ruhig geworden war, hatten erst vor kurzem eine neue Tour für Herbst 2019 angekündigt. Tourstart sollte am 11. Oktober 2019 in Frankfurt sein. Was jetzt aus der einmonatigen Tour wird, ist noch unklar.

Außerdem saß die Band offenbar an einem neuen Album. Man arbeite an neuen Songs, hatte Sänger Peter Fox im März dem RBB bestätigt.

SEEED LIVE 2019 4 - 3 - 2 - 1- GO !!! Liebe Fans! Ab heute gibt’s Karten für die Seeed-Tour 2019 ! 👉🏽 www.seeed.de 👈🏽 Grüsse an Alle !! Seeed 🚨WARNUNG VOR DUBIOSEN TICKET PORTALEN🚨: Kauft Tickets am besten über seeed.de Sonst bezahlt Ihr entweder zuviel oder bekommt am Ende Eure Tickets gar nicht... wär schade ... Gepostet von Seeed am Mittwoch, 9. Mai 2018

Von RND