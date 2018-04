Berlin

Mit Songs wie „Dickes B“, „Augenbling“ und „Ding“ versetzte die Dancehall-Band Seeed in den Nullerjahren Festivals, Hallen und Stadien in Schwingung. Nachdem sich die Sänger und Musiker um Frontmann Peter Fox seit 2015 zunehmend Soloprojekten widmeten, können Fans nun auf ein langersehntes Comeback hoffen.

Auf der Webseite und in den Sozialen Netzwerken veröffentlichte die Band am Montag eine vielversprechende Ankündigung: „Seeed – Live 2019“ ist in pinken Lettern auf grünem Hintergrund zu lesen. Weitere Details sind bisher nicht bekannt.

Bereits im März hatte Peter Fox gegenüber dem rbb angekündigt, dass die Musiker derzeit an neuen Songs arbeiten. Darunter seien auch Kooperationen mit befreundeten Künstlern wie Deichkind, Malky und Sway Clarke geplant. Von einer Tour oder einem kompletten Album war zu diesem Zeitpunkt allerdings noch nicht die Rede.

Die Fans reagierten in den Sozialen Netzwerken mit großer Vorfreude. „11 Jahre ist es her und endlich wurden meine Gebete erhört“, schreibt eine Facebook-Nutzerin. „Boom die Show beginnt...die ganze Halle schwingt im Bass! Ich glaub ich krieg ein Kind“, zitierte ein anderer eine berühmte Text-Passage der Berliner Band. Wann und in welchen Städten Seeed tatsächlich auftreten wird, bleibt vorerst abzuwarten.

Von RND/mkr