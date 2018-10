Hannover

Solo – A Star Wars Story. Das frühe Leben von Kultfiguren zu erzählen ist ein Geschäftsmodell geworden. Man hat als Publikum schon die Kindheit der Serienmörder Norman Bates und Hannibal Lecter durchmessen. Man weiß jetzt, dass Captain Kirk bereits als Kind ein Draufgänger war und wie Spock als Halbblut auf dem Planeten Vulkan von seinen rein vulkanischstämmigen Mitschülern gemobbt wurde.

Jetzt sind also Han Solo und das hundeartige Alien Chewbacca dran, die unsere erklärten Lieblinge aus der Märchengalaxis von „Star Wars“ waren: nicht heilig wie Obi-Wan, nicht schutzbedürftig wie Leia und Luke und nicht so steif wie die clownesken Blech-Sidekicks R2 D2 und C-3PO. Sondern verwegen und auch ein wenig zwielichtig à la Butch Cassidy und The Sundance Kid. Dabei mit Sonne im Herzen, egal ob es stürmt oder schneit.

Ein Spacewestern bis zum Showdown, in dem Han und Chewie in der schmutzigsten und unmöglichsten aller vorstellbaren Situationen aufeinandertreffen. Und in dem auch der Besitzerwechsel des Millennium Falken von Gentleman-Gauner und Zocker Lando Calrissian nicht so reibungslos vonstatten geht, wie der geneigte Fan das bislang vom Hörensagen kannte.

Chewie sieht aus wie immer, Ehrenreich dagegen hat nur gelinde Ähnlichkeit mit dem alten Solo-Darsteller Harrison Ford, aber in seiner Großmäuligkeit ist er 100 Prozent Han, immer auf sein Glück vertrauend, was Chewie üblicherweise mit den Wookie-Lautmalereien kommentiert, die an einen deprimierten Seehund erinnern. Kurzum: Wir vom „Star Wars“-Fanuniversum fühlen uns wie zu Hause in „Solo“.

Solo – A Star Wars Story Quelle: Disney

Jurassic World – Das gefallene Königreich. Darauf mussten wir fünf „Jurassic“-Filme warten. Ein Dino vom Schlag der Karnivoren brüllt da auf dem höchsten Turm eines Schlosses vor dem Hintergrund eines satten Vollmondes. Sieht aus, als wäre „King Kong“ sein Lieblingsfilm. Sieht überdies aus wie „Saurier in Hogwarts“ – Harry Potter bitte melden! Ein Mädchen mit rotem Oberteil wird dann in ihrem Bettchen von einer Echse mit besonders langen Zähnen und besonders scharfen Krallen bedroht. Wie schön wäre jetzt ein Wolf, nicht wahr, Rotjöppchen?

Der Spanier Juan Antonio Bayona, Regisseur des fantastischen Monster-Märchenfilms „Sieben Minuten nach Mitternacht“, hat sich offenbar auf Märchen und Monster eingeschossen. Die Urzeitviecher in „Jurassic World: Das gefallene Königreich“ sind fast genauso nett wie im Vorjahr sein Baumungeheuer: Sie fressen am Ende immer die Richtigen – Schurken und deren Schergen schmecken eben schön verdorben.

Das Schönste am Film mit Chris Pratt, Bryce Dallas Howard, Rafe Spall und Toby Jones? Dass man die Musik, die der liebe Gott eigentlich für den Jüngsten Tag vorgesehen hatte, jetzt schon vorab hören kann. Was für ein jenseitiges Gebratz hat Komponist Michael Giacchino abgeliefert, da versteht der T.Rex sein eigenes Getöse nicht mehr.

Obwohl der ja auch anders kann. Wenn es etwa darum geht, den Oberbösewicht in der Luft zu zerreißen, ist er auch 2018 noch eine 15-Tonnen-Primaballerina, trapst leise und langsam herbei wie die Nachtigall. Geschwindigkeit ist keine Echserei. So hat ers schon 1993 für Steven Spielberg gemacht. Ein One-Trick-Pony, könnten Miesepeter jetzt monieren. Aber, hey, was für eines!

Jurassic World – Das gefallene Königreich Quelle: Universal

Familiye. Das Geld, so ahnt man, wird nicht rechtzeitig zusammen sein. Überhaupt wird alles den Bach runtergehen, denn die Kräfte, die zum Guten und zur Ordnung streben sind stets denen unterlegen, die Chaos stiften und zerstören. „Wenn es regnet, wirst du nass“, droht der Gläubiger. “Wenn es regnet, werden wir alle nass“, antwortet Danyal, der nach fünf Jahren im Gefängnis neu anfangen will, die immensen Spielschulden seines Bruders Miko begleichen und mit seiner Familie, dem behinderten Bruder Mohammed und der zugelaufenen Sila ein friedliches, vorbildliches Leben in Spandau führen will.

Aber natürlich wird er das Gefängnis nicht los, zwei korrupte Polizisten kleben ihm an den Fersen, die Schulden erzwingen eine letzte krumme Tour. Zudem erweist sich Sila als medikamentensüchtige Zeitbombe, Miko bekommt seine Probleme nicht in den Griff und das Jugendamt möchte Mohammed in eine betreute Einrichtung verbringen. Alles scheint auf die große Katastrophe zuzusteuern.

Das beim Oldenburger Filmfest ausgezeichnete Milieudrama „Familye“ von den Regisseuren Sedat Kirtan und Kubilay Sarikaya zeichnet in Schwarzweiß ein atmosphärisch dichtes, realistisches Gesellschaftsporträt vom Leben auf dem Berliner Kiez. Nicht alles stimmt hier – seltsam ist der unbekannte kindliche Off-Erzähler und einigen Nebendarstellern ist ihr Laientum deutlich anzumerken, was den Zuschauer immer wieder mal aus der Geschichte wirft. Aber was die Hauptdarsteller Arnel Taci, Muhammed Kirtan und vor allem der charismatische Sarikaya selbst zeigen, wirkt authentisch.

Familiye Quelle: Europa Kino Verleih/Paloma

Ghost Stories. Die religiösen Überzeugungen seines Vaters haben die Familie von Philipp Goodman (Andy Nyman) einst zerstört. Und so wurde Goodman ein Bekämpfer von Glauben und Aberglauben, der in einer Fernsehsendung übernatürliche Begabungen als Mumpitz entlarvt. Eines Tages lockt ihn ein Tonband auf die Spur seines lang verschollenen Vorbilds, des Psychologen David Cameron, der ein Dasein im Verborgenen führt und Goodman mit drei Fällen konfrontiert, die er nicht lösen konnte und die seine Überzeugungen bezüglich paranormaler Aktivitäten entscheidend verändert hätten.

Und so nehmen die Regisseure Nyman und Jeremy Dyson den Zuschauer mit auf drei unterhaltsame, irritierende bis verstörende Reisen in die Twilight Zone, die auf Goodmans eigene Lebensmisere Bezug zu nehmen scheinen und in einem frappierenden Ende gipfeln, das an Bryan Singers „Die üblichen Verdächtigen“ erinnert.

In „Ghost Stories“ finden sich die klassischen Motive, dem Publikum Schauer der Furcht über den Rücken zu jagen. Plus einige Extras, die den Film (nach einem erfolgreichen Bühnenstück –auch von Nyman und Dyson) aus dem Mittelmaß des Gruselfilmgenres herausheben. Creepy!

Ghost Stories Quelle: Concorde

Narcos, Staffel 3. Man wusste nicht recht, was aus dieser großartigen Serie werden sollte, nachdem ihr dunkler Protagonist, Pablo Escobar, in der zweiten Staffel das Zeitliche gesegnet hatte. Man befürchtete eigentlich einen Absturz ins Uninteressante. Stattdessen geht das Netflix-Prestigeprojekt auch in der dritten Runde in unverminderter Qualität weiter.

Die Macher erzählen einfach weiter, wie nach dem Ende von Escobars Netzwerk die „Caballeros de Cali“ die Führung übernahmen und den Drogenexport aus Kolumbien in ungeahnte Höhen trieben. Der Chef von Escobars Gegentruppe, Gilberto Rodriguez Orejuela (Damián Alcázar) erstrebt nun aber ein Leben in Ruhe und Frieden für seine Familie, will die Geschäfte des Unternehmens legalisieren, den Kokainhandel in andere Hände übergeben, um andere Strippen im Land ziehen zu können.

Davon sind nicht all seine „Freunde“ überzeugt, und der DEA-Agent Javier Pena (Pedro Pascal) will sowieso alle Schurken der gerechten Strafe zugeführt wissen und verhindern, dass der Friedensdeal der Calis mit der korrupten kolumbianischen Regierung zustande kommt. Er braucht dafür einen Kronzeugen, wird jedoch von den eigenen Leuten gebremst, denn „Amerika hat Pläne mit Kolumbien“.

Eine dramatische Geschichte über Loyalitäten, Familie und den kurzen Prozess mit all jenen, die sich nicht ohne Abstriche in den Dienst der „Familie“ stellen. Und über ihre Gegner, die zuweilen mit gebundenen Händen kämpfen müssen. Wenn sich Exekutoren wie Don Pacho (Alberto Ammann) vor einer öffentlichen Hinrichtung einen Song beim DJ bestellen, gerät das so spannend, dass es in Coppolas „Paten“ gepasst hätte. Und geradezu aberwitzig erscheint es, wenn diese Leute, die Hunderttausende in Abhängigkeit, Leid und Not stürzen, sich Sorgen machen, die Tische für eine Gartenparty könnten zu eng stehen.

Narcos, Staffel 3 Quelle: Polyband

Hurricane Heist. Eine Polizistin (Maggie Grace) und ein Wetterforscher (Toby Kebbell) wachsen angesichts eines heraufziehenden Superhurrikans um ein Vielfaches über sich selbst hinaus und stellen sich dem Versuch einer Gang und einer ehrlosen Polizistentruppe entgegen, im Lärms des Sturmmonsters 600 Millionen Dollar zu erbeuten.

Kaum realistischer als ein Superheldenfilm, mit reichlich abgetakelten Dialogen und kaum vorhandener Charakterzeichnung, lässt Regisseur Rob Cohen („xXx“,“The Fast And The Furious“) eine Schlechtwetterorgie krachen, in der alles Mögliche die Bodenhaftung verliert und in der Radkappen als Behelfsdiskusse zu tödlichen Waffen werden.

Den verantwortungslosen Lobbys von Kohle und Öl und ignoranten US-Präsidenten flüstern die Filmemacher um Cohen überdies zu, dass sie die Welt für ihre künftigen Bewohner verspielen, dass der Klimawandel fürchterlich wird und dass die sorglosen Zeiten vorbei sind. Weil der Hurrikan gar so fürchterlich brüllt, ist diese Botschaft allerdings kaum zu vernehmen.

Hurricane Heist Quelle: Universum

Red – Mein treuer Freund. Die alte Geschichte vom Hund als des Menschen bester Freund ist immer wieder sehenswert. Weil der vierbeinige Held von Kriv Stenders‘ „Red“ (2011), einem der erfolgreichsten australischen Filme aller Zeiten, ein trauriges Ende nahm, gibt es nun, sieben Jahre später eben ein Prequel statt ein Sequel. Mit einer guten Besetzung – Levi Miller, Bryan Brown und „Discovery“-Captain Jason Isaacs – geht es in „Red – Mein treuer Freund“ zurück in die Zeit,als der rothaarige Hund noch jung war, „Blue“ hieß und mit seinem Herrchen, dem elfjährigen Mick, allerlei Abenteuer erlebte.

Der Junge, dessen Mutter an einer schweren seelischen Zerrüttung leidet, wird von seinem strengen Großvater auf dem Land erzogen. Er versucht ein Pferd zu zähmen, das nach einem Blitzschlag verrückt spielt und verliebt sich in ein junges Mädchen, das aber mehr an dem Rock’n’Roll-spielenden Farmarbeiter Stemple (Thomas Coquerel) interessiert ist. Wodurch der Junge sich dazu hinreißen lässt, ein religiöses Tabu der Ureinwohner zu brechen.

Dieses „Sakrileg“ wird von Stenders eher auf die leichte Schulter genommen, das harmonische Miteinander von Weißen und Aborigines erscheint für die späten Sechzigerjahre auch etwas zu idyllisch dargestellt. Procol Harums Ballade „A Whiter Shade of Pale“ immerhin wird einer weiteren Generation an wunderbarer Popsong untergejubelt. Vielleicht findet manch einer darüber sogar zu Johann Sebastian Bach, der die bezwingende Melodie einst ersonnen hat.

Red – Mein treuer Freund Quelle: Atlas Film

Ready Player One. Die Oasis ist eine virtuelle Gegenwelt, in der die Weltflüchter einer ziemlich ramponierten Welt des Jahres 2045 fliehen, um für Stunden ein lebenswerteres, bedeutsameres Dasein zu erleben. Als Halliday (Mark Rylance), einer der Erfinder der Oasis, stirbt, gibt er in einem postum abgespielten Video bekannt, drei Easter Eggs versteckt zu haben. Dem Entdecker der Schlüssel/Geheimnisse verspricht er die Oasis selbst, dazu ein Vermögen im Wert von einer halben Milliarde Dollar.

Als der junge Wade (Tye Sheridan), respektive sein Avatar Parzival, den ersten Schlüssel erjagt, sinkt umgehend die Aktie von Sorrentos Unternehmen Innovative Online Idustries (IOI), das fortan, koste es, was es wolle, den Sieg von Parzival und seiner Gefährtin Artemis (Olivia Cooke) verhindern will. Natürlich um selbst die Kontrolle zu bekommen und Profit aus der Oasis zu schlagen.

Für alle Gamer unter den Filmfans ist Steven Spielbergs neuester Sci-Fi-Film ein Fest der Bestätigung, für alle Non-Gamer ist er eine Chance, die ihnen fremde Welt endlich mal zu durchstreifen. Der Film ist ein über fast zweieinhalb Stunden thrillendes Vergnügen. Die Warnung vor Spielsucht, Wirklichkeitsentfremdung, rücksichtsloser Kommerzialisierung und Fremdkontrolle sind aus dem dystopischen Roman von Ernest Cline übernommen, die Überlegenheit der Realität über die Gegenwelt wird versichert, aber die Düsternis der Vorlage wird – wohl ebenfalls aus Kommerzgründen - deutlich aufgehellt und mit einer Liebesgeschichte kandiert.

Spielberg lässt seiner Fantasie freien Lauf, Clines virtuelle Welt zu bebildern. So sind die Bezüge zur Popkultur zahllos, unter anderem sieht man den DeLorean aus „Zurück in die Zukunft“, das Robo-Alien aus „Der Gigant aus dem All“, den Chestburster aus „Alien“ in einem wirklich witzigen Gag, dazu das Batmobil, King Kong und eine fantastische Wiederauferstehung des Overlook Hotels aus Stanley Kubricks „Shining“.

Man kann sich nicht sattsehen und braucht mindestens zwei Sichtungen, um alles zu erfassen. Die Musik dazu reicht von Springsteen über Van Halen bis New Order, vermisst wird allerdings der fantastische Dancetrack „Space Invaders“ von der australischen Elektropopformation Player One.

Ready Player One Quelle: Warner

The 15:17 To Paris. Der neue Clint Eastwood. Ziemlich steif im gesprochenen Wort, alles mögliche zeigend, manches davon interessant, anderes weniger, manches gar nicht. Das Drehbuch der Debütantin Dorothy Blyskal hat zu wenig Leben und ist nicht pointiert genug. Dabei hätten die drei Hauptdarsteller beides gut vertragen können, vielleicht sogar Improvisation, denn sie sind Laien.

Eastwood ist das Experiment eingegangen, die amerikanischen Helden, die am 21. August 2015 einen Mann überwältigten, der auf die Passagiere eines Schnellzugs von Amsterdam nach Paris schoss, mit ihnen selbst zu besetzen. Spencer Stone, Anthony Sadler und Alek Skarlatos sind das dokumentarische Element in Eastwoods Thrillerdrama, und sie geben ihr Bestes, wirken aber zuweilen überfordert und werden immer wieder in Momenten ertappt, wo die Sache mit der Selbstdarstellung völlig zum Stillstand kommt.

Spencer, der ein wenig an Woody Harrelson erinnert, bekommt vom Regisseur die meiste Leinwandzeit, vermutlich, damit Eastwood ein wenig (ungelenke) Werbung für die Army machen kann. In die ziemlich langweilige Geschichte ihres Lebens, Spencers Armyzeit und der mit dem Italopop-Klassiker „Volare“ unterlegten Stationen ihrer Europareise, schneidet Eastwood die spannenderen Momente im Schnellzug.

Es ging ihm darum zu zeigen, wie Nobodys im entscheidenden Moment zupacken und über sich selbst hinauswachsen – und dass der Kampf gegen den islamistischen Terror (die dem Attentäter übrigens bis heute nicht nachgewiesen wurde) unser aller Aufgabe ist. Ein Ermutigungsfilm für all die, die bis zum Ende wachbleiben.

The 15:17 To Paris Quelle: Warner

Don’t Move. Ein Liebhaber, der nur für ein paar verwegene Stunden gedacht war, drängt per Handy ins Privatleben der aparten Gwyneth (Sarah Dumont). Was in ihr einen Fluchtimpuls auslöst, so dass sie trotz ihrer ausgeprägten Aversion gegen alles Gekreuch und Gefleuch mit ihrem Ehemann, dem Insektenforscher Adam (Tom Ainsley aus der Serie „The Royals“) aufbricht, einer neuentdeckten Hirschkäferart nachzujagen.

In der südafrikanischen Wildnis (nicht der australischen, wie das Booklet behauptet), haben sie bald einen ungebetenen Gast im Zelt. Eine Schwarze Mamba, zweitlängste Giftschlange Afrikas, traditionell gern in Menschennähe verweilend, verpflichtet beide zu absoluter Bewegungslosigkeit. Schon 20 Milligramm des Mambagifts können einen Erwachsenen töten, die Schlange kann bis zu 400 Milligramm pro Biss ausstoßen. Wenn der ungebetene Gast in „Serpent“, wie Amanda Evans‘ Klaustrophobiesause „Don’t Move“ im Original heißt, sein schwarzes Maul aufsperrt, dürften vor allem Ophidiophobiker ihr Heil in der Flucht suchen.

In der Folge schlüpft, gleitet und ringelt sich das Sinnbild für die weibliche Verführbarkeit vor der Kamera und die lähmende Angst der beiden „Gefangenen“ wird spür-und nachvollziehbar. Als der Adam dieses Films dann auch noch von der Untreue seiner Eva erfährt, hat diese gleich zwei Feinde im Bett/Zelt. Ein solider Thriller, auch wenn man sich kaum vorstellenkann, dass eine Schlange eine Nacht lang ihre Runden dreht, ohne sich von den Mitbewohnern aus der Ruhe bringen zu lassen.

Don’t Move Quelle: Tiberiusfilm

Game Night. Max (Jason Bateman) und Annie (Rachel McAdams) stehen auf Spieleabende mit Freunden. Größtes Problem ihres Lebens ist ihr Nachbar, ein von seiner Frau frisch verlassener,Trübsal blasender Stimmungskiller von Cop namens Gary (herausragend: Jesse Plemons), dem sie vage versprochen haben, mal mitspielen zu dürfen. Und der seine Teilhabe erst mit vorwurfsvollem Schweigen, dann mit großem Aufwand einfordert. Wobei freilich auch noch die Babyfrage wäre, die nicht zu unterschätzen ist: sie ist bereit, er noch nicht so ganz.

In dieses routinierte Biedermannleben platzt Max‘ Bruder Brooks (Kyle Chandler) mit seiner feuerroten 1976er Corvette Stingray als Brandstifter. Der erste Spieleabend bei ihm wird eine große großspurige Live-Action mit angeheuerten Schauspielern, die eine Entführung fingieren sollen. Nur, dass Brooks, im wahren Leben ein Betrüger im großen Stil, von ziemlich wütenden, nicht zimperlichen Gläubigern tatsächlich entführt wird, und die sechs Gamenerds von nun an in Situationen geraten, die sonst nur James Bond, Ethan Hunt oder John Wick erleben.

Es geht um eine Liste von Undercoverermittlern, die in einer billigen Fabergé-Ei-Replik steckt. Dass die Spieler das alles nahezu unbeschadet überleben liegt am Bigger-than-Life-Komödienkonzept Hollywoods, das die Regisseure John Francis Daley und Jonathan Goldstein, Drehbuchautoren von „Spider-Man: Homecoming“, weidlich ausreizen und mit großen bis brauchbaren Over-the-Top-Pointen ausstatten, bis schließlich alles „happy“ endet. Die Hälfte der Gags hat man anderntags wieder vergessen, die andere Hälfte ist besser. In jedem Fall sollte man bis zum Ende des Abspanns im Fernsehsessel sitzenbleiben.

Game Night Quelle: Warner

Von Matthias Halbig