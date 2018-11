Los Angeles

Das Hollywood-Studio Sony Pictures will 2020 gleich zwei Filme aus dem Marvel-Universum in die Kinos bringen. Ein noch titelloses Marvel-Projekt soll im Juli 2020 in den USA anlaufen, gefolgt von einer Marvel-Fortsetzung im Oktober, wie die Branchenblätter „Variety“ und „Deadline.com“ am Mittwoch berichteten.

Zu den Filminhalten machte Sony keine weiteren Angaben, doch die führenden US-Kinoportale hatten gleich mögliche Kandidaten parat. Kürzlich war bekannt geworden, dass der Oscar-Preisträger Jared Leto den Antiheld Morbius spielen wird. Die Figur war erstmals 1971 in einem Spider-Man-Comic aufgetaucht. Nach einem schief gegangenen Experiment wird der Biochemiker Michael Morbius zu einer Art Vampir. In einem Twitter-Video bereitet sich der Schauspieler mit einer ordentlichen Bartrasur schon auf die Rolle als Morbius vor.

Kommt Venom 2 2020 in die Kinos?

Für die Fortsetzung im Oktober tippten die Branchenkenner auf „Venom 2“, ein Sequel zu dem diesjährigen Superhelden-Spektakel „Venom“ mit Tom Hardy als der Journalist Eddie Brock, der vom Alien Venom Superkräfte erhält.

Zunächst sind aber erst einmal die Spider-Man-Filme bei Marvel dran: Die Weltpremiere feiern „Spider-Man: Into the Spider-Verse“ am 14. Dezember und „Spider-Man: Far From Home“ im Juli 2019.

