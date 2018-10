Manchmal ist eine Filmfigur bekannter als der Schauspieler dahinter: Mr Bean ist so ein Fall. Weltberühmt ist dieser Typ, der im Zweifelsfall vor der britischen Queen mit offenem Hosenstall steht und auch sonst in jedes Fettnäpfchen tritt, der anderen gern mal eins auswischt und seine Schadenfreude nur mühsam hinterm harmlosen Spießergesicht verbergen kann.

Rowan Atkinson hat dieses britische Gesamtkunstwerk auf zwei Beinen erschaffen und über die Jahrzehnte perfektioniert – so sehr, dass sein Schauspielerkollege Sean Bean sich schon mal entnervt zu Wort gemeldet hat: Bei ihm lande regelmäßig Fanpost für einen gewissen Mr Bean, mit dem er rein gar nichts zu tun habe.

Ohne Worte kann Atkinson mit Gestik und Mimik allein seine Figur zum Sprechen bringen. „Rubber Face“, Gummigesicht, lautet denn auch Atkinsons Spitzname im britischen Königreich. Er selbst sieht seine Kunst in der Tradition von Charlie Chaplin oder auch Buster Keaton.

Unvergesslich, wie Mr Bean – oder Rowan Atkinson? – bei der Eröffnung der Olympischen Spiele 2012 im Symphonieorchester von Sir Simon Rattle gelangweilt auf einer einzigen Klaviertaste herumklimperte, zeitweilig sogar mit einem schnöden Regenschirm aus der Distanz.

Dass unendliches komödiantisches Potenzial in Atkinson schlummert, war ihm anfangs wohl selbst nicht bewusst. Atkinson, 1955 in der Grafschaft Durham geboren, studierte zunächst in Oxford Elektrotechnik und brachte es in diesem Fach bis zum Master of Science.

Ende der Siebzigerjahre entdeckte Atkinson in der BBC-Nachrichten-Verulkungsshow „Not the Nine O’Clock News“ sein Talent. In der Fernsehserie „Blackadder“ – wörtlich übersetzt: Kreuzotter – nahm er im Gewand historischer Figuren aus der Elisabethanischen Ära britische Absonderlichkeiten aufs Korn.

Schon Anfang der Neunzigerjahre übte er sich in einer eigenen BBC-Serie als Mr Bean, bevor der internationale Erfolg über ihn hereinbrach: „Bean – Der ultimative Katastrophenfilm“ kam 1997 in die Kinos. Seitdem wird Atkinson diesen unsympathischen Zeitgenossen nicht mehr los, so sehr er mittlerweile auch versucht, ihn auf Distanz zu halten.

Inzwischen hat der Schauspieler umgesattelt. Man könnte ja auch mal eine schon existierende britische Lichtgestalt karikieren. Wie wäre es mit James Bond? Mit dem hatte Atkinson bereits 1982 in „Sag niemals nie“ Bekanntschaft gemacht. Atkinson verkörperte in dem Agentenabenteuer mit Sean Connery einen wunderlichen Angestellten der britischen Botschaft in Nassau.

Inzwischen hat Atkinson selbst die Rettung der Welt übernommen: 2001 war er erstmals in „Johnny English – Der Spion, der es versiebte“ zu sehen. Der Titel dieser schrägen Hommage an den berühmtesten Geheimagenten Ihrer Majestät ist durchaus wörtlich zu verstehen: Alles, was James Bond gelingt, misslingt Johnny English – was diesen nicht daran hindert, sich selbst für den brillantesten Agenten zu halten.

Die dritte Folge der Agentenreihe (nach „Johnny English – Jetzt erst recht“, 2011) ist vorgestern in unseren Kinos angelaufen. Dieses Mal ist English wirklich die letzte Hoffnung des britischen Geheimdienstes: Alle anderen Spione sind nach einer Cyberattacke enttarnt worden – nur der analoge Johnny English nicht, der sich nun daran macht, mit eher gestrigen Methoden die Übeltäter zur Strecke zu bringen.

Klar, dass er dabei von einem Missgeschick ins nächste tapst. Tapsen muss. Aber was stört das einen Charakter, der Johnny English heißt, von Rowan Atkinson gespielt wird und aussieht wie Mr Bean?