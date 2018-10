Köln

Die Band Tokio Hotel („Durch den Monsun“) blickt bei einer Tour 2019 auf ihre Karriere in den vergangenen 15 Jahren zurück. Die Gruppe um die beiden Kaulitz-Zwillinge Tom und Bill kündigte am Montag an, dass sie bei ihrer „Melancholic Paradise Tour“ in „all ihre Lieder“ eintauchen werde - „vom Debüt 2005 bis zum brandneuen, für 2019 angekündigten Album“.

Tour-Auftakt ist am 26. April im englischen Manchester, das erste Konzert in Deutschland findet am 30. April in Köln statt. Weitere deutsche Tourstopps sind Oberhausen (17.5.), München (19.5.), Stuttgart (22.5.), Berlin (25.5.), Frankfurt (26.5.), Hamburg (28.5.) Hannover (29.5.) und Leipzig (31.5.).

Von RND/dpa