London

Und wieder wird Musik zu Kino. Danny Boyle, Regisseur von Filmhits wie „ Trainspotting“, „28 Days Later“ und „ Slumdog Millionaire“ wird Produzent des Biopics „Creation Stories“. Das berichtete das Branchenblatt „ The Hollywood Reporter“. Der Film mit Rupert Everett, Suki Waterhouse und Jason Flemyng basiert auf der Autobiografie von Alan McGee, Chef des legendären Plattenlabels Creation Records.

Der Film will hinter die Kulissen des Musikbusiness blicken

Creation Records brachte Bands wie Oasis, The Jesus & Mary Chain, Teenage Fanclub, My Bloody Valentine und Primal Scream hervor. Das Spitzenlabel der Britpopwelle der Neunzigerjahre verkaufte weltweit mehr als 60 Millionen Platten. Der Film will hinter die Kulissen des Musikbusiness blicken und eine ehrliche Geschichte von Ambitionen, Ruhm, Drogen, Reichtum und Bankrott erzählen. Und – so der „ Hollywood Reporter“ – zeigen, wie ein kleines Startup das Gesicht der britischen Popkultur veränderte.

Popfilme haben Konjunktur. Zuletzt war „Bohemian Rhapsody“ von Bryan Singer erfolgreich, Ende Mai erzählt Dexter Fletchers „Rocketman“ die Geschichte von Elton John. Bei „Creation Stories“ wird der Schauspieler Nick Moran, Regie führen. Der Film ist seine fünfte Regiearbeit.

