Dresden

Zunächst Dunkelheit und Stille. Der eiserne Vorhang hebt sich. Weiße Wände begrenzen an beiden Seiten die Bühne. Die hintere Wand steigt schräg an, eine schiefe Ebene, wohin sie in der Höhe führt, was dahinter ist, bleibt unklar. In der Stille noch, bevor der erste Ton erklingt, bevor Moses die Stimme seines Gottes aus dem brennenden Dornbusch vernimmt und den Auftrag erhält, sein Volk der Israeliten aus der Knechtschaft der Ägypter zu befreien, lässt Regisseur Calixto Bieito den Sänger John Tomlinson in der Rolle des alten Moses in einer so berührenden wie eindringlichen Szene stumm mit sich ringen. Und im Dialog mit den Stimmen und Klängen Gottes wird sich Moses durchringen: „Ich kann denken, aber nicht reden.“

Am Ende des zweiten Aktes der eigentlich dreiaktig konzipierten aber unvollendet gebliebenen Oper, wenn der Komponist musikalisch wieder auf den Anfang anspielt, Moses erneut einsam mit sich ringend ausruft „O Wort, du Wort, das mir fehlt!“ und wie zu Beginn der Regisseur noch einmal Augenblicke der Stille inszeniert, dürfte sich bei nicht wenigen Opernbesuchern auch ein stiller Prozess des des Nachdenkens in Gang setzen.

DIe nicht ungefährliche Kunst des der Rede

Das kann schon beginnen, wenn man sich jene Szenen der Aufführung in Erinnerung ruft, in denen das biblische Bilderverbot ganz ernst genommen wird. Der Klang, die Musik, die Stille geben der Klarheit des Denkens den nötigen Raum, so dass es des brennenden Dornbusches, der sich dennoch nicht verzehrt, gar nicht bedarf. Kein Stab in Moses’ Hand, keine Schlange, die Vision der Freiheit kraft der Reinheit des Denkens, klingt an und bricht zusammen, wenn sie erlischt. Denn Moses bedarf des Übersetzers seiner Gedanken. Das ist sein Bruder Aron, der ist der Worte mächtig und vermag mit dieser nicht ungefährlichen Kunst den Augenblick bedienender Erklärungen umzugehen.

Ist Moses das rezitativische Sprechen vorbehalten, ist ihm der Gesang verwehrt, so treibt Arnold Schönberg zum selbst verfassten Text den wortgewandten Aron in einer Tenorpartie in der Kunst der Zwölftonreihe zum einen in unerhörte Gefilde des Gesangs, zum anderen glaubt man selbst in dieser Atonalität die Gesangskunst der Verführung im spätromantischen Nachklang zu vernehmen. Mit Lance Ryan ist diese Partie bestens besetzt. Und so ist es nicht Moses, dem das Volk zu folgen bereit ist. Auf dessen Rückkehr vom Berg Sinai, wo er in 40 Tagen die Zehn Gebote als Grundlagen menschlichen Zusammenlebens und Abbild göttlichen Seins aufschreibt, ist es nicht bereit zu warten.

Sichtbare Wunder sind gefragt. Und schon sind sie wieder lebendig, die Götter, die man sieht, deren Namen man kennt, die sprichwörtlich gewordenen goldenen Kälber des verblendenden Materialismus, um die man tanzen kann. Ein Sinnbild, in dem man sich selbst verehren kann und bereit ist, erneut jene Stammesfürsten zu verehren, deren Macht nur kurz gebrochen war.

Musikalisch vollzieht sich hier extrem und expressiv in blindwütiger Orgiastik so etwas wie die Anarchie der Persönlichkeitsvernichtung. Musikalisch setzt Schönberg immer wieder Zwischenspiele in regelrecht meditativ anmutenden, leisesten Passagen dagegen, als wolle er auch klanglich davor warnen, den lauten Tönen des Vordergrundes zu verfallen.

In der Dresdner Inszenierung hat sich der Bühnenraum von Rebecca Ringst völlig geschlossen. In der Enge ihres Daseins fühlen sie sich frei: „Be God Your Self“, sie sind ihre Götter, zu denen sie sich wie die Buchstaben an den Wänden selbst projizieren, mit den Zahlen- und Buchstabencodes imaginärer Welten beschränkter Weite überwachter Netzwerke.

An den Grenzen des Bilderverbots

Und hier hat auch der Regisseur Calixto Bieito längst die Grenzen des Bilderverbotes überschritten. Seine illustrierenden Versuche mit den Sängerinnen und Sängern des Staatsopernchores, des Vokalconsorts Berlin, des Dresdner Sinfoniechores und des Kinderchores der Staatsoper dieser „Orgie der Trunkenheit des Tanzes“, wie sie sich der Komponist vorstellte, erschöpfen sich schnell, da vermisst man schon die Strenge einer musikalisch angemessenen abstrakten Choreografie. Und was sich bewegungsmäßig nicht darstellen lässt als überdeutlicher Bezug zur menschlichen Verführbarkeit der Gegenwart, das übernehmen die Ausflüchte in virtuelle Welten, wofür dann eigens in einer besonderen Art der Uniformierung alle gleiche Brillen tragen. Kein Mensch kann den anderen sehen, sondern nur noch in sinnentleerter Einsamkeit verpixelte Fantasien pornografischer Andeutungen.

Wenn Moses vom Berg zurückkehrt, wenn er das Götzenbild zerstört, wenn er seinen Bruder Aron zur Rede stellt, der aber darauf besteht, dass er aus Liebe zu seinem Volk lediglich nach dessen Begriffsvermögen gehandelt habe, dann erweist sich der Zwiespalt einer Gesellschaft im Umgang mit Dimensionen der Freiheit, die über sichtbare Erfahrungen des Alltäglichen weit hinausweisen.

Wenn in der Dresdner Aufführung Moses keine ehernen Gesetzestafeln zerschmettert, wenn er die Seiten seines Notizbuches zerreißt, auf dem er wahrscheinlich mühevoll und in zugeneigter Haltung zu den wartenden Menschen diese Regeln des möglichen Zusammenlebens aufgeschrieben hat, erweist sich wieder die sensible Kraft einer Inszenierung, die es vermag, uns in der Genauigkeit solcher Momente, im Einklang mit der Musik, die Aktualität der Grundkonflikte dieses Werkes nahe zu bringen.

Und weil dieser Gott ja von Beginn an unsichtbar ist, weil er auch am Ende schweigt, weil er Moses, dem die Worte fehlen, allein lässt, weil dieser ganze zerbrochene Schutt des Ewigen auf die Bühne herabstürzt, wird es solcher Menschen und Künstler bedürfen, die immer wieder daran gehen, zusammenzusetzen, was immer wieder zerbrechen wird.

Hervorragende Sängerdarsteller

Mit hervorragenden Sängerdarstellern wie John Tomlinson und Lance Ryan in den Titel-, in allen weiteren Partien und den Solostimmen, dazu einer Zusammenführung der genannten Chöre in der Einstudierung von Jörn Hinnerk Andresen, mit einem so grandiosen, umsichtigen, aufmerksamen und dennoch sehr eigene Akzente setzenden Dirigenten wie Alan Gilbert am Pult der Staatskapelle setzt die Sächsische Staatsoper einen bemerkenswerten Akzent zum Beginn der Saison, der sich hoffentlich als programmatischer Auftakt erweisen wird.

Schade allerdings, dass bereits in wenigen Tagen, am 15. Oktober schon, die vorerst letzte Aufführung stattfindet. Das war in Dresden schon mal anders. Werke wie „Die Soldaten“ von Bernd Alois Zimmermann oder „Lear“ von Aribert Reimann bekamen die Chancen, sich im Repertoire durchzusetzen, mit Erfolg.

Von Boris Gruhl