Es musste alles sehr schnell gehen, das Orgelpositiv war kaputt, die Christmette in Gefahr: „Es war am 24. Dezember des Jahre 1818“, gab später der Kirchenmusiker Franz Xaver Gruber der Nachwelt kund, „als der damalige Hilfspriester Herr Joseph Mohr bei der neu errichteten Pfarre St. Nicola in Oberndorf dem den Organistendienst vertretenden Franz Gruber ein Gedicht überreichte, mit dem Ansuchen, eine hierauf passende Melodie für zwei Solostimmen samt Chor und für eine Guitarre-Begleitung zu schreiben“. Bereits in der Mitternachtsmette war die Uraufführung: Gruber, der Komponist, sang die Ober-, Mohr, der Dichter, die Unterstimme und begleitete auf der Gitarre. Das heute berühmteste und beliebteste aller Weihnachtslieder war geboren: „Stille Nacht! Heilige Nacht!“

Oft ist dieser schöpferische Akt erzählt worden und verklärt, aufgeblasen und überhöht, in Wort, Bild, Film. In Oberndorf, das ist ein beschaulicher Weiler unweit Salzburgs, wo man sonst nichts hat und darum dem Lied und seiner Entstehung eine Kapelle und den Platz drumherum widmete, zeigt ein pathetisches Bronze-Relief, wie wir uns das vorzustellen haben: Vorn Gruber, die Stirn im Schaffensrausch gefurcht, dahinter probiert Mohr in Echtzeit auf der Klampfe die Akkorde durch.

Eigentlich keine passende Melodie

Indes: Einen musikalischen Einfall vorausgesetzt ist es zunächst einmal nichts besonderes, an einem Nachmittag ein solches Lied zu schreiben – von Komponieren im engeren Sinne kann ja recht eigentlich die Rede nicht sein. Denn das in seiner Urfassung in D-Dur stehende „Stille Nacht! Heilige Nacht“, das sind nur zwölf Takte. Die beiden „Solostimmen“ sind im wesentlichen brav ausgeterzt. Als Akkord-Gerüst tun es die Grundfunktionen Tonika, Subdominante und Dominante. Derlei ist schnell zu Papier gebracht.

Und in der Eile kann es dann passieren, dass Gruber ausgerechnet der Hauptanforderung Mohrs nicht gerecht wurde. Denn der Vertretungs-Organist fand zum Gedicht des Hilfspriesters durchaus keine „hierauf passende Melodie“. Die Perioden der Melodie und die Satzstruktur des Gedichtes, sie stolpern aneinander vorbei – in jeder einzelnen der ursprünglichen sechs Strophen, von denen heute nur noch die erste, die zweite und die letzte gesungen werden. Denn weil der Lied-Titel „Stille Nacht! Heilige Nacht!“ jeweils die erste halbe Periode beansprucht, verteilen sich die Sätze danach auf jeweils zwei, hängen mittendrin, zwischen „einsam wacht“ und „nur das traute hochheilige Paar“ zum Beispiel, seltsam spröde in der Luft, während das „hochheilige Paar“ und der „holde Knabe“ näher zueinanderrücken, als es dem Sinn der Worte guttut.

Hauptsache Signalworte

Dennoch wäre es unfair, dies am 200. Geburtstag seines Liedes dem armen Gruber allein vor die Füße zu kippen. Denn erstens machte ihm genau dies die Reimstruktur des besinnlichen Gedichtes schon vor. Und zweitens: Wer schert sich um den Sinn der Worte im volkstümlichen Liedgut – zumal im weihnachtlichen? Da reicht es, wenn in regelmäßigen, nicht zu großen Abständen Signalworte beim Hörer und/oder Sänger vorbeikommen: still, heilig, Nacht, Knabe, Gottes Sohn, Christ, Hirten, Engel, Halleluja, Retter ...

Und so bleibt festzustellen: Trotz seiner handwerklichen Unzulänglichkeiten – oder gerade ihretwegen – ist „Stille Nacht! Heilige Nacht!“ völlig zu recht das berühmteste und beliebteste Weihnachtslied der Welt geworden. In über 300 Sprachen und Dialekte soll es übersetzt worden sein. Das ist zwar kaum nachprüfbar – aber als gesichert kann gelten: Wer Weihnachten kennt, der kennt und singt auch dieses Lied.

Dabei brauchte dessen Verbreitung durchaus ein wenig, um in Schwung zu kommen. Denn obschon das einem Wiegen- und sizilianischem Schäferlied nachempfundene Werklein mit den makellosen Proportionen und dem mozartischen Funken, mit seinen später leider verschliffenen Punktierungen in den Takten drei und vier (siehe Manuskript oben) bei der Uraufführung in der Christmette gut ankam, blieb es zunächst bei dem Einzelerfolg. Denn der Weg von Oberndorf in die Welt, er war vor 200 Jahren noch weiter als heute. Und er führte über Tirol.

Singende Händler in Leipzig

Die Kurzfassung: Der mit Gruber befreundete Orgelbauer Karl Mauracher hörte das Lied, war begeistert und nahm eine Abschrift mit heim ins Zillertal, dort verbreitete er – die Urheber Gruber und Mohr verschweigend – Text und Melodie so schnell, dass die damals so beliebten singenden Händler-Familien den Titel als „Tiroler Volkslied“ in ihr Repertoire aufnahmen und für die weitere Verbreitung sorgten. Die Rainers sangen es schon 1822 für ihren Kaiser und den Zaren von Russland und nahmen es mit nach Übersee. Die Strassers wiederum schufen überhaupt erst die Voraussetzungen dafür, dass das Lied heute seinen 200. Geburtstag feiern konnte. Denn ihnen verdankt es die Drucklegung.

1831 vertickten die Tiroler auf dem Leipziger Weihnachtsmarkt Kurzwaren und Leibwäsche, und um auf ihren Stand aufmerksam zu machen, ließen sie ihre jugendlichen Kinder Anna, Amalie, Caroline und Joseph singen, von morgens bis abends. Und immer wieder das „ächte Tyroler Lied“ von Gruber und Mohr. Das gefiel den Leipzigern so gut, dass immer mehr vorbeischlenderten und seine Wiederholung wünschten. Schließlich wurden sie eingeladen, es in der katholischen Kapelle in der Pleißenburg zur Christmette zu singen und drei Wochen später in den Pausen eines Großen Concerts im Gewandhaus. Als sie im nächsten Jahr wiederkamen, gaben sie ein eigenes Konzert im Saal des Hôtel de Pologne. Und weil Leipzig damals die Hauptstadt des Notendrucks war, erschien das Lied endlich auch gedruckt: 1833 als Flugblatt, 1840 im in Dresden und Leipzig beheimateten Verlag A. R. Friese. Diese Druckausgabe des „Tyroler Liedes“ schließlich gelangte auf Umwegen in die Hände Franz Grubers, was den dazu brachte, die eingangs zitierte Urheberschafts-Erklärung abzugeben.

Ein-Hit-Wunder

Damit konnte ihm wenigstens den Ruhm niemand mehr nehmen, das beliebteste und berühmteste Weihnachtslied aller Zeiten und Länder komponiert zu haben. Beflügelt durch den Erfolg von „Stille Nacht! Heilige Nacht!“ schrieben er und Mohr noch einige weitere Kirchenlieder gemeinsam. Aber keines davon erlangte mehr als bestenfalls regionales Interesse.

Dennoch war Gruber, als er 1863 75-jährig als Stadtpfarrchorregent der Stadt Hallein starb, ein geachteter und wohlhabender Mann, der immer wieder gern die Geschichte erzählte, wie er am 24. Dezember des Jahres 1818 das berühmteste und beliebteste Weihnachtslied der Welt komponierte.

Von Peter Korfmacher