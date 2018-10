Leipzig

„Der 27. Musiksommer war sehr erfolgreich“, sagt MDR-Klassik-Chef Heiner Louis. So stieg die Zahl der verkauften Karten von rund 15 000 auf gut 16 000 die Auslastung leicht auf 70 Prozent. „Und darum legen wir bei der 28. Ausgabe noch eine Schippe drauf“. Konkret: 59 nach 48 Konzerten an 52 nach 42 Orten mit einer Gesamtkapazität von rund 30 000 nach gut 24 000 Karten im Vorjahr. Und: Der nächste Musiksommer, für den am Montag der Vorverkauf beginnt, wird bereits am 1. Juni eröffnet, dauert bis zum 7. September und ist folglich über einen Monat länger als bisher. Louis: „Das ist vor allem der Erkenntnis geschuldet, dass wir nicht nur Konzerte anbieten, sondern weitaus mehr. Darum sprechen wir mittlerweile von ,Veranstaltungen’. Die Menschen machen Ausflüge, besichtigen die Konzertorte, gehen nach dem Konzert noch etwas essen. Sie brauchen also Zeit. Und da sie diese Zeit nur am Wochenende haben, konzentrieren wir uns mit unserem Angebot vor allem auf die.“

Drum ist der nächste Musiksommer auch zeitlich so dezentral, wie er geografisch immer schon war. Zwischen Arendsee im Norden uns Bad Elster im Süden, Eisenach im Westen und Görlitz im Osten sind die Konzertorte so über das Sendegebiet der Dreiländeranstalt verteilt, dass, so Louis, „kein Sachse, Sachsen-Anhalter oder Thüringer mehr als 50 Kilometer zurücklegen muss, um eine unserer Veranstaltungen zu besuchen“.

Es gehört zu den Kernaufgaben von Musiksommerchef Oliver Jüterbog, immer wieder neue Konzertorte aufzutun. „Die Bereitschaft, mit uns zusammenzuarbeiten“, sagt er, „ist riesig. Wir bieten unseren Partnern in den Regionen Künstler aus einer Liga, die sie sich sonst nicht leisten könnten. Und wir profitieren von der Verwurzelung und den direkten Kontakten zum örtlichen Publikum.“ Denn darum geht es natürlich auch: Neben dem Musikangebot, das dazu einlädt, das Sendegebiet zu erkunden und zu entdecken, „möchten wir möglichst nah ran an unser Publikum, einen Beitrag leisten zur musikalischen Versorgung in der Fläche. Und dieses Angebot wird dankbar angenommen.“

Strukturiert ist dieses Angebot in Reihen. Wieder tritt eine neue neben bewährte wie die „Straße der Romanik“ oder die „Bach-Orte“: Für sieben Konzerte feiert der Musiksommer das Jubiläum 100 Jahre Bauhaus mit. Natürlich ist das Bauhaus in Dessau von der Partie. Und natürlich hofft Oliver Jüterbog, nicht wieder ausgeladen zu werden: „,Dada-Republic’ mit Stephan-Max Wirth Experience ist unpolitisch.“

Wie so ziemlich der gesamte Musiksommer, zu dem neben den MDR-Protagonisten namhafte Künstler erwartet werden wie die Dirigenten Nicholas McGegan, Christoph Gedschold, Andrea Marcon und Gotthold Schwarz oder die Solisten Michael Barenboim, Elena Bashkirova, Mathias Hausmann, Simon Höfele, Simone Kermes, Dorothea Mields, Nemanja Radulovuic, Nuria Rial, Ragna Schirmer, Martin Stadtfeld, Olena Tokar und Ensembles wie die Academy of St.-Martin-in-the-Fields, Amarcord, German Brass oder die Thomaner.

Programm unter www.mdr-klassik.de, Karten (ab 30. 11. 2019): Ticketgalerie im LVZ Foyer, Peterssteinweg 19, im Barthels Hof, Hainstr. 1, in unseren Geschäftsstellen, über die gebührenfreie Tickethotline 0800 2181050 sowie unter www.ticketgalerie.de

Von Peter Korfmacher