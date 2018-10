Leipzig

Regisseur Ulrich Wiggers und Dirigent Tobias Engeli haben Emmerich Kálmáns Operette „Die Herzogin von Chicago“ beherzt halbiert. So ist nach weniger als drei Stunden die ausverkaufte Premiere in Leipzigs Musikalischer Komödie Geschichte. Und am Ende hat Engeli sogar noch die Energie, sich einzureihen in den von Kati Heidebrecht forsch choreographierten Czárdás. Auch als Tänzer macht er eine gute Figur. Wie alle Beteiligten dieses opulenten, durchgeknallten, sentimentalen, nostalgischen, melancholischen und fröhlichen Abends. Und ein Blick in die Gesichter auf der Bühne zeigen, welchen Spaß alle bei dieser Produktion haben.

Angesichts dessen und der fußtrampelnden oder im Stehen vorgetragenen Begeisterung im Parkett hätte der Abend ruhig ein wenig länger dauern können. Hätte Engeli uns gern noch diese oder jene Wiederholung von Kálmáns herrlichen Melodien und Rhythmen gönnen können, von der wollüstig wuchernden Instrumentation, den Neben-, Mittel- und Gegenstimmen, die dieser Komponist wie kein zweiter des Genres in die fünf Linien flocht, die die Welt bedeuten.

Dabei gehen der Dirigent und das fabelhafte MuKo-Orchester um Konzertmeisterin Agnes Farkas im Eifer des Gefechts zwar hin und wieder die Pferde durch, und dann wird es gefährlich laut, finden Bühne und Graben nicht mit letzter Präzision zueinander. Aber dem Sog der Partitur, die Alte gegen Neue Welt schneidet, Walzer gegen Foxtrott, Czárdás gegen Charleston, Wiener Lied gegen Wildwest-Exotik, tut das keinen Abbruch. Weil Kálmán kompositorisch schon in den 20ern in der Music Hall so heimisch war wie im Kaffeehaus, seine Couplets, Chöre und Tänze unter die Haut gehen und ans Herz – und weil diese vor Temperament, Charme und Witz überquellende Musik und Leipzigs Musikalische Komödie zusammengehören.

Denn hier gibt es neben dem großen Orchester auch ein Ensemble, das sich mit sinnlicher Selbstverständlichkeit in Kálmáns Zwischenreichen bewegt. Allen voran Radoslaw Rydlewski, der den Erbprinz Sándor verkörpert, als sei ihm die Rolle auf den Leib geschneidert und in die Kehle komponiert. Wenn er wehmütig von alten Zeiten schwärmt, in denen alles anders war und schön, wenn er für die amerikanische Milliardärstochter entflammt, sich in Sehnsucht verzehrt nach früher und nach Liebe, wenn er ausgelassen tanzt und zornig erbebt, wenn schließlich sein wunderbar schlanker, glänzender, höhensicherer, geschmeidiger Tenor die Seele streichelt, dann wünscht man, er hörte niemals damit auf. Tut er aber: Rydlewski, der so viele Rollen so wunderbar gesungen und gespielt hat in der MuKo, bekommt am Ende der Spielzeit die Papiere, weil er sonst 15 Jahre am Haus wäre und damit unkündbar. Was zwangsläufig zur Nichtverlängerung führt und beweist, dass manches Detail des Arbeitsrechts an deutschen Theatern keiner Seite hilft.

Derlei ist für Lilli Wünscher, die die Titelparty spielt, die exzentrische, verwöhnte, leicht entflammbare Milliardärstochter Mary Lloyd, noch kein Thema. Seit fünf Jahren ist sie die Diva am Haus und bekommt im Verlauf der „Herzogin“ zunehmend sowohl ihr Vibrato in den Griff als auch die Intonation. Dann klingt ihr Sopran in tiefen und mittleren Lagen warm und üppig und schön, und ihre kurzen Ausflüge ins Disieren schreien nach mehr. Als Darstellerin ist sie ohnehin die perfekte Mary Lloyd, die in Europa einer Wette wegen kaufen will, was für Geld am schwersten zu haben ist: ein Schloss und das Herz des dazugehörigen Prinzen.

Als komisches bleiben der quirlige Jeffery Krueger als Bondy und die bezaubernde Laura Scherwitzl als Prinzessin Rosemarie dem hohen Paar nichts schuldig – was im Grunde für die komplette Personnage gilt. Von Milko Milev als Milliardär und König bis zu Justus Seeger als Nachtclub-Besitzer Tihanyi, von den Gästen Ansgar Schäfer als Finanzminister Frag Bojazowitsch bis zu Thomas Prokein als Zigeunergeiger auf Saxophon-Abwegen, vom Ballett bis zum Chor und der sensationellen Abordnung von Sophie Bauers Kinderchor der Oper.

Ulrich Wiggers hat mit Hingabe alle gleichberechtigt eingebunden in ein Theater, das das Werk ernstnimmt. Das nichts gegen den Strich bürstet, nichts überzeichnet, nichts veralbert. Im Zentrum des Abends steht die Liebe, die am Schluss eine Brücke schlägt über die Kluft zwischen den Kulturen hinweg. Das ist sentimental, das ist kitschig – das ist schön. Ja, Wiggers muss sich den Vorwurf gefallen lassen, mit der Kürzung auch Ecken und Kanten des Werks abgeschliffen zu haben. Man mag das bedauern – aber wahrscheinlich hat der Regisseur recht, wenn er befindet, mit Begriffen wie „Negermusik“ könne man heute nicht so unbefangen umgehen wie zur Entstehungszeit. Und die kabarettistischen Attacken Kálmáns und seiner Librettisten auf den Antisemitismus im Wien der 20er würden heute, wenn überhaupt, dann falsch verstanden.

So scheidet Politik aus für den doppelten Boden unter der „Herzogin“. Diese Fehlstelle füllen gemeinsam Ausstatter Leif-Erik Heine und Choreographin Katie Heidebrecht. Über 240 Kostüme schuf Heine, prachtvolle Gala-Uniformen und sündige Negligés, Pailletten-Fracks und Folklore-Hauben, König Pankraz trägt einen halben Bären, Bondy Stars and Stripes. Und fürs Männerballett ließen Heine und Heidebrecht die letzten Hemmungen fallen: Bärtige Libertys und Cowboys in der Prärie, Spielzeugprinzen und ein Rosen-Pavillon – erstaunlich, was da alles tanzt in dieser luxuriösen Ausstattungs-Revue. Wirklich schade, dass nach knapp drei Stunden alles schon wieder vorbei ist. Einschließlich Jubel.

Von Peter Korfmacher