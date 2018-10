Leipzig

Am Samstag öffnet sich in Leipzigs Musikalischer Komödie der Vorhang zur Premiere von Emmerich Kálmáns Operette „Die Herzogin von Chicago“. Die Inszenierung besorgt der Schauspieler und Regisseur Ulrich Wiggers (63), Bühne und Kostüme schuf Leif-Erik Heine (32). sprach mir dem bestens eingespielten Gespann.

Nach der ziemlich erfolgreichen Uraufführungs-Serie von 1928 ist „Die Herzogin“ für fast 70 Jahre wieder in den Archiven verschwunden. Haben Sie eine Erklärung dafür?

Ulrich Wiggers: Ein Grund dürfte in der schieren Länge liegen. Das Ding dauerte ja fünfeinhalb Stunden. Yvonne Kálmán, die Tochter des Komponisten, die auch nach Leipzig kommt, hat, als sie von der Neuproduktion hörte, gefragt: „Schön, aber das Stück ist sehr lang – wissen die, was Sie da tun?“

Leif-Erik Heine: Wir beide haben uns auch erst einmal lange angeschaut, als wir die schiere Menge an Text und Musik überblickten.

Und haben dann was getan?

UW: Beherzt gekürzt und – im Geiste Emmerich Kálmáns – eine knackige Fassung hergestellt.

Die wie lange dauert?

UW: Rund zweieinhalb Stunden. Und es war auch gar nicht so schwer, auf diese Länge zu kommen ...

... weil die fünfeinhalb Stunden der Uraufführung den langen Pausen geschuldet waren?

LEH: Nein, die waren offenbar sogar ziemlich kurz. In den Anweisungen zum Bühnenbild steht immer wieder, dass man sich ranhalten muss, damit zwischen den Akten und Bildern keine Zeit verloren wird.

UW: Es liegt eher an den vielen Dopplungen. Im Text und in der Musik – unser Dirigent Tobias Engeli sieht das genau so, und so waren wir uns ziemlich schnell einig, dass wir an allen Stellen zugunsten einer guten und knackigen Dramaturgie kürzen müssen.

Wie ist Ihr Strichverhältnis zwischen beiden?

UW: Ich würde es ausgewogen nennen.

Also bleiben noch ziemlich viele Dialoge ...

... UW: Ja, die sind ziemlich wichtig für das Stück.

Aber im Musiktheater gefährlich.

UW: Da sehe ich überhaupt keine Gefahr. Im Gegenteil: Alle Darsteller hatten große Freude an der Textarbeit.

Der überraschende Hollywood-Kunstgriff, um doch noch zu einem Happy End zu kommen, scheint beinahe ein bisschen symbolisch zu sein: Das neue Medium Film rettet die gute alte Operette und verschafft ihr noch einmal eine Gnadenfrist.

UW: Na ja, einerseits war die Operette Ende der 20er tatsächlich ein bisschen totgesagt. Andererseits hat sich gerade Kálmán wirklich um ihre Erneuerung bemüht – und verdient gemacht. Er hat nach neuen musikalischen Wegen gesucht, sich sogar mit George Gershwin getroffen und von ihm amerikanische Musik vorspielen lassen, um mit diesem Idiom vertraut zu werden.

Von einem Komponisten, der gerade durch Europa tourte, um seinerseits europäischen Tonsatz zu lernen.

UW: Ja, ist das nicht irre? Ich finde das faszinierend, dass diese und andere Giganten sich gegenseitig etwas vorspielten und inspirierten. Im Grunde ist dies doch das wichtigste Themen der „Herzogin“: Das Gegen- und Nebeneinander von Jazz und Operette, von alter und neuer Welt.

LEH: Und vielleicht ist es der eigentliche Grund dafür, dass sich so lange kaum jemand an das Stück herangetraut hat: Der immense Aufwand. Denn das Stück ist nicht nur ursprünglich sehr lang, es bedarf auch der Üppigkeit. Der Aufeinanderprall der beiden Welten muss schon prachtvoll sein.

Eine Ausstattungsorgie also?

UW: Aber sicher, Leif-Erik hat allein über 240 Kostüme entworfen.

LEH: Ja, wir sind schon ziemlich nah an die Grenzen gegangen.

UW: Eigentlich sogar immer wieder darüber: Über 50 Musiker im Graben, dazu die Jazzband auf der Bühne, die Kinder. Ich habe von vornherein gesagt: Ich will das alles haben.

LEH: Und vom Haus haben wir dann immer wieder grünes Licht bekommen. Wohl weil man eingesehen hat, dass die 20er auf der Operettenbühne nicht ohne diesen Prunk zu haben sind.

Sie belassen die „Herzogin“ also in den 20ern. Sie würde auch Anlass zur politisch geschärften Modernisierung bieten, wenn beispielsweise Prinz Sándor alles Neue rundheraus ablehnt und wortreich gegen die „Negermusik“ zu Felde zieht.

UW: Das tut er bei uns nicht.

Nicht?

Nein. Die entsprechenden Passagen im Text haben wir geändert.

Also entschärft?

Wenn Sie so wollen ...

Warum?

Weil man in den Zeiten von Chemnitz und Dortmund nicht unkommentiert jemanden über „Negermusik“ schwadronieren lassen und einen farbigen Musiker unter Gejohle von der Bühne tragen lassen kann. 1928 mag das möglich gewesen sein, heute nicht. Heute muss man es auf der Bühne entweder kommentieren – wozu die Operette nicht das richtige Genre ist. Oder man lässt es weg. Wir haben uns für die zweite Möglichkeit entschieden.

Von Peter Korfmacher