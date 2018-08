Leipzig

Das Drahtseil, über das Lucas Bergandi balanciert, verläuft nicht allzu hoch über der Bühne des Krystallpalast-Varietés. Seine tänzelnden Schritte, seine Überschläge, die Sprünge, der Spagat – das alles ist gekonnt, elegant, souverän, aber keineswegs einzigartig. Und doch ist diese feine Drahtseilbalance erstens ein Höhepunkt der und zweitens prototypisch für die Show „Junge Junge!“, die am Donnerstagabend Premiere feierte. Denn Bergandi spielt wie die neun anderen Mannsbilder der „Männer-Show“ an der Grenze zum Chippendale-Klischee mit Erotik und Anzüglichkeit. Bekleidet ist er nur mit der weißen Decke, die er selbst auf offener Bühne zuvor sich gestrickt hat. Und die kunstvoll-ungelenken Handgriffe, mit denen er sie immer wieder zurechtzupft, auf dass keine primären Geschlechtsmerkmale an die frische Luft gelangten, machen den Charme und die Komik der wunderbaren Nummer aus.

Nach dem gleichen Muster spielen Pranay Werner und Carlos Zaspel mit dem Männer-Strip-Motiv: Sie tauschen ihre Klamotten, während sie mit Keulen jonglieren. Und das Gehüpfe auf einem Bein, derweil am anderen die Hose noch hängt, ist so entwaffnend, so lausbubenhaft, naiv und komisch, dass kein Auge trocken bleibt im Saal – obschon durchaus auch mal eine Keule am Boden landet. Virtuoser sind die beiden freilich als Solisten: Werner mit rasanter und komplexer Diabolo-Beherrschung, Zaspel mit ungeheuer kraftvoller und geschmeidiger Akrobatik an der rotierenden Schwungstange.

Diego Garcia aus Spanien zitiert mit seiner spritzigen Strapaten-Nummer über der Badewanne gekonnt Burlesque-Motive, indem er viel nackte Haut und seine Jeans nass glänzen lässt. Ohne Oberkörper-Bekleidung kommen auch Dmitry Ikin aus Russland bei der vollendeten Jonglage mit bis zu sieben Bällen und Nano Ricci aus Argentinien mit seiner kraftstrotzenden Leichtigkeit am Vertikalseil aus.

David Girard hält es im rotierenden Ring nicht anders, trotzdem ist seine Nummer, bei der die Komplexität der Akrobatik in keinem Verhältnis steht zur aufwendigen Bühnenmechanik, einer der beiden Durchhänger der Show. Der andere: P Fly aus Uganda. Ja, seine Kontorsionen sind beinahe verstörend, aber dramaturgisch macht er nichts draus mit seinem Besen. Immerhin behält er Hemd und Weste an. Auch Andalousi Elakel aus Deutschland trägt bei seinem sinnlich-poetischen Handstand-Ballett auf dem roten Sessel ein weißes Oberhemd, weiß aber ziemlich genau, wie er seinen so schönen wie beweglichen Körper ins rechte Licht zu setzen hat.

Das verbindet ihn mit Faeble Kievman aus den USA. Der Artistik-Clown bekam von Regisseur Urs Jäckle den Aufdruck „Technik“ aufs Polohemd gedruckt und den Roten Faden der Show in die Hand gedrückt, läuft folglich immer wieder ins Bild mit optimistisch hochgerecktem Daumen, ein zufriedenes „Okay“ auf den Lippen – so ziemlich die einzigen Worte der Show. Den Versuch, das klassische Nummernprogramm in eine Dramaturgie zu zwingen, die mehr sucht als die eigene Steigerung, unternehmen er und Jäckle gar nicht erst.

Braucht auch keiner: „Junge Junge!“ funktioniert auch so, weil Kievman mit seinem eher derben Witz und seiner bauchgesteuerten Körperlichkeit den erotisch aufgeladenen Rest fein aus- und überdies ziemlich gekonnt balanciert: Eier, Vasen, Teller, Äpfel, Messer, Schirme, Übertöpfe ... offenbar gibt es wenig, was er nicht durch die Luft werfen und mit dem Nacken auffangen oder auf Stangen tragen oder rotieren lassen kann. Und niemand sonst steigt mit so viel Grazie so schön durch den Klappstuhl.

Das alles kommt, obwohl „Junge Junge!“ nicht den Witz und die akrobatische Dichte von „Mann-oh-Mann“ erreicht, der hormonellen Vorgängershow von 2016, prima an im Saal. Das Vergnügen wächst mit jeder Nummer, und dass feucht-fröhliche Mädels-Abende wieder ein Renner werden in der Magazingasse, darf als gesichert gelten. Insofern hat Rüger Pusch, der nach 17 Jahren die Leitung des Krystallpalast-Varietés nun sukzessive abgibt, noch einmal ordentlich eingezahlt in die Mitgift für seinen Nachfolger Peter Matzke. Der freut sich vor Show-Beginn „auf eine Herausforderung in einem fantastischen Haus, das an der Spitze in diesem Genre mitspielt“. Puschs Fußstapfen seien groß, sein Mut sei es aber auch. Vielleicht auch sein Gender-Gerechtigkeits-Empfinden. Denn nach „Mann-oh-Mann“ und „Junge Junge!“ ist die Zeit übereif für ein Varieté , bei dem auch Hetero-Männer und Homo-Frauen auf ihre Kosten kommen.

„Junge Junge! Die Männer-Show“: bis 3. November, Krystallpalast Varieté, Magazingasse 4 in Leipzig; Karten (15–35 Euro, Menü 22/30 Euro, „Ladies Night“: Fünf kommen, vier zahlen) unter Tel. 0341 140660 oder www.krystallpalastvariete.de

Von Peter Korfmacher