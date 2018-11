Leipzig

Pesaro ist außerhalb der Saison ein bestenfalls beschauliches Städtchen an der Adriaküste zwischen Rimini und Ancona. In diesen Tagen deutet nicht allzu viel auf Gedenkfeierlichkeiten für Gioacchino Rossini hin. Vor 150 Jahren ist il cigno di Pesaro, der Schwan von Pesaro gestorben. In der Stadt, in der er am Schalttag des Jahres 1792 das Licht der Welt erblickte, gibt es im Theater, das immerhin seinen Namen trägt, ein Gedenkkonzert: Conservatorio Rossini, Rossini Opera Festival und Fondazione Rossini, die entscheidenden Institutionen, die sich der Pflege seiner Werke und seinem Andenken verpflichtet haben, laden zum Stabat mater, musiziert von Chor und Orchester des Konservatoriums und Solisten aus der zweiten Reihe. Es dirigiert Umberto Benedetti.

Rossini hinterließ nur wenige Spuren in Pesaro. Sein Geburtshaus beherbergt ein kleines Museum. An der Fassade der Hauptpost findet sich in einer Nische eine zweitklassige Statue. Und Carlo Marochettis plumpes Denkmal von 1902, das dem selbstironischen Spötter allenfalls ein mattes Lächeln abgerungen hätte, verbirgt sich im Garten des Konservatoriums.

Hier nahm die Karriere des wichtigsten italienischen Komponisten nach Monte- und vor Verdi ihren Anfang. Eine Karriere, die nach gut 40 Opern und der geteilten Aufnahme des „Guillaume Tell“ 1829 in Paris ihr Ende fand – fast 40 Jahre vor dem Tod des Komponisten, der beschloss, der Oper zu entsagen und sich der Kochkunst zu widmen. Auch auf diesem Felde verdanken wir ihm viel. Etwa die herrlichen Tournedos Rossini: Rinderfilets unter einer Haube aus gebratener Gänsestopfleber und (nicht zu geizig portionierten) schwarzen Trüffeln.

Ein Relikt

Über die Gründe dafür, dass sich der 37-Jährige zum Frührentner machte, wurde und wird viel spekuliert. Rossini gehört mit seiner Opernästhetik noch ganz der Tradition des 18. Jahrhunderts an. Zwar ist es ein radikaler Eingriff in die Autonomie der Gesangsstars, dass er 1815 beginnt, auch die Verzierungen in den Gesangsparts genau zu notieren, um dem Wildwuchs der Virtuosen-Ornamentik Einhalt zu gebieten. Aber die stilistische Nähe zu den Opern des Goldenen Zeitalters der Kastraten und der Singschulen gibt er dadurch keineswegs auf. Im dritten Jahrzehnt des 19. Jahrhunderts ist Rossini dennoch oder gerade darum weltberühmt und gilt vielen als größter Tonsetzer aller Zeiten. Aber er ist ein Relikt. Wahrscheinlich spürt er es selbst, dass er neben Donizetti und Verdi und Wagner nichts Wesentliches mehr zu sagen hat. Und tatsächlich ist der klassizistische Spielwitz seiner sprühenden Nummernopern denkbar weit entfernt von der romantischen Emphase der Antipoden Verdi und Wagner.

Als Abschiedsgeschenk aber hinterlässt Rossini den Meyerbeers, Mayrs, Paërs und all den anderen Kollegen in seiner Wahlheimat Paris den Beweis, dass sein Abschied freiwillig ist: „Wilhelm Tell“. Vieles in dieser grandiosen Oper ruft dem Rest der Welt ein beherztes „Was ihr könnt, das kann ich schon lange“ entgegen. Mit diesem Meisterwerk verbindet er die Errungenschaften der „Jungen Franzosen“ (die meisten von ihnen indes waren weder jung noch Franzosen) mit seiner uritalienischen melodischen Erfindungsgabe. Die überlegene Orchesterbehandlung etwa in der Ouvertüre oder in der Gewittermusik, die Ansätze zur Durchkomposition, die psychologisch präzise Zeichnung der Charaktere lassen den „Tell“ weit über die Konkurrenz hinauswachsen.

Gerade in dieser Modernität liegt allerdings auch der Grund für den Durchfall beim Uraufführungs-Publikum. In einer Rossini-Oper wollte man brillante Koloraturen, einfache, eingängige und schmissige Melodien hören. Für das andere hatte man die anderen – die die Größe dieses Werkes mit bangem Schrecken sofort erkannten und erst beruhigt waren, als nichts mehr von dieser Qualität folgte. Rossinis Bedeutung liegt dennoch auf dem Feld der opera buffa. Er selbst sagte zu Wagner, wie Liszt häufiger Gast im glänzenden Salon des Italieners: „Viel lieber beschäftige ich mich mit komischen als mit ernsten Stoffen.“ Und er führte die Buffa zur höchsten Blüte. Nach dem „Barbiere di Siviglia“ (1816) leistet erst 75 Jahre später Verdi mit „Falstaff“ wieder Ähnliches, und Puccinis „Gianni Schicchi“ setzt 1918 den Schlusspunkt hinter diese Entwicklung.

Schon in der „Italiana in Algeri“ bricht Rossini 1813 mit den stocksteifen Typisierungen. An ihre Stelle treten liebenswert-lebendige Menschen mit echten und fein ausbalancierten Gefühlen. Selbst die genasführten Deppen Mustafa und Taddeo bleiben bei aller Überzeichnung sympathisch. Eine erstaunlich sensible Feinzeichnung in dieser Zeit. Noch weiter geht im Jahr darauf die dramaturgische Modernität im „Turco in Italia“. Rossini unterstützt hier auch musikalisch die unerhörte Doppelbödigkeit des erstaunlich unkonventionellen Librettos von Felice Romani. Da lässt sich schon Strauss’ und Hofmannsthals „Capriccio“ am Horizont erkennen.

Mit dem „Barbier“ dagegen schafft er nichts eigentlich Neues. Dramaturgisch tritt er sogar wieder hinter den „Türken“ zurück – das Publikum hat ihm nicht folgen wollen oder können. Beaumarchais’ populäres Lustspiel war bereits mehrfach vertont worden. 1782 zum Beispiel von Giovanni Paisiello. Die Frechheit, sich an diesem Meisterwerk des „göttlichen“ Giovanni zu messen, trug Rossini massive Anfeindungen ein – obschon der Ältere ihm und seiner Oper mit väterlichem Wohlwollen begegnete.

In nur 26 Tagen schrieb Rossini sein bestes Werk. Unübertrefflich sind darin der melodische Reichtum und die formale Eleganz. Vor allem aber besticht die organische Verbindung von hochvirtuosem Belcanto mit dem hektischen Parlando-Geplapper etwa des Doktor Bartolo. Einige Teile übernimmt Rossini aus früheren Werken. Die über alle Maßen populäre Ouvertüre etwa hat zuvor schon in „Aureliano in Palmira“ (1813) und „Elisabetta regina d’Inghilterra“ gedient. Auch Almavivas Ständchen aus dem ersten Akt und Teile der Auftrittsarie Rosinas mussten sich zuvor schon anderweitig bewähren. Diese auch sonst so häufig wie gern von Rossini verwandte Form der Übernahme macht Rossini auch heute noch zum Gegenstand von Polemiken. Besonders, wenn dieser Austausch die Grenzen zwischen dem ersten und dem komischen Fach überschreitet.

Alterssünden

Doch stellt es für die Zeitgenossen keinen Widerspruch dar, dass Rossini die ernste „Elisabetta“ mit der gleichen Musik beginnen lässt wie den brüllend komischen „Barbier“. Er will auf diesem Wege besonders gelungene Nummern aus weniger erfolgreichen Opern vor dem Vergessen bewahren. Und bei der Zersplitterung und Kurzlebigkeit des Opernbetriebs seiner Zeit kann er sich mit einigem Recht Hoffnungen machen, nicht dabei erwischt zu werden.

Auch nach seiner Demission als Opernkomponist komponiert Rossini noch. „Alterssünden“ nennt er diese Werke: Kammermusik, isolierte Arien, Salonmusik, Gelegenheits- und geistliche Großwerke, vieles mehr zur Unterhaltung seiner selbst und seiner Freunde als für die Nachwelt bestimmt. Wirklich bedeutend sind aus der Zeit nach 1829 nur noch das Stabat mater von 1836, mit dem Pesaro heute seiner gedenkt, und die Petite messe solenelle von 1863, beide im Stil einer vergangenen Zeit, die sie melancholisch-nostalgisch beschwören.

Rossini starb heute vor 150 Jahren an den Folgen einer Darmoperation in seiner Villa in Passy bei Paris. Auf dem Pariser Friedhof Père-Lachaise fand er nur seine vorletzte Ruhe. 1887 überführte man seine Gebeine in die Florentiner Kirche Santa Croce, ins Pantheon der Italiener, wo sich auch die Gräber Machiavellis, Michelangelos, Galileos, Foscolos und ein Kenotaph für den in Ravenna beerdigten Dante Alighieri finden.

Wie groß der Verlust für die italienische Musik damals war, lässt sich aus dem Umstand ablesen, dass Verdi unmittelbar nach dem Tod Rossinis die namhaften Komponisten seines Heimatlandes, darunter Antonio Bazzini, den späteren Lehrer Giacomo Puccinis, zu einem Gemeinschaftswerk aufforderte, der „Messa per Rossini“, die 1869 fertiggestellt, aber erst 1988 unter der Leitung Helmuth Rillings uraufgeführt wurde. Verdis Beitrag, das „Libera me“, wurde zur Keimzelle seiner Messa da Requiem.

Von Peter Korfmacher