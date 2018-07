Berlin

70.000 Fans feierten am Donnerstag im ausverkauften Olympiastadion den Tourauftakt von Ed Sheeran. Doch rund um das Konzert lief nicht alles glatt: Beim Einlass zum Olympiastadion kam es zu massiven Problemen. Tickets, die aus zweiter Hand und meist zu höheren Preisen gekauft wurden, galten als ungültig. Die Eintrittskarten waren personalisiert. Nur Besucher, die nachweisen konnten, dass sie die auf der Karte genannte Person sind, durften rein. Deshalb bildeten sich an einem sogenannten „Trouble Counter“ lange Schlangen.

Viele Fans des Musikers mussten vor Ort neue Karten kaufen. Bereits im Mai hatte Sheeran angekündigt, gegen den Schwarzmarkt vorgehen zu wollen. Mehr als 10.000 Tickets für seine Stadion-Tour seien daraufhin für ungültig erklärt worden, berichtete die „Tagesschau“. Demnach schaue sein Team genau hin, ob Großhändler mehr als die erlaubten vier Karten pro Konzert kauften. Dabei gehe es vor allem um Wiederverkäufer Viagogo. Dort kosteten die Karten das zwei- bis dreifache des Originalpreises.

Düsseldorf und Essen machen Probleme

Einen kleinen Trost für enttäuschte Fans gab es immerhin: Wer erst am Stadion merkte, dass sein Ticket ungültig war, bekam den Originalpreis erstattet – und hatte Chancen, eine reguläre Karte zu ergattern.

Auch in Verbindung mit anderen Terminen der Deutschland-Tour gab es Probleme. Für sein Open-Air-Konzert in Düsseldorf gab es nach langem hin und her keine Genehmigung. Zuvor musste der Musiker bereits der Feldlärche in Essen weichen. Als Ersatz wurde zwei Termine gefunden für Konzerte, die in Gelsenkirchen stattfinden.

Im Privatleben hatte Ed Sheeran ebenfalls mit einem Ärgernis zu kämpfen. Der Brite wollte eine Kapelle auf seinem Grundstück in der Grafschaft Suffolk bauen, um dort seine Verlobte Cherry Seaborn zu heiraten. Doch die Behörden verweigerten die Genehmigung. Die Kapelle passe nicht ins Landschaftsbild.

Von Maurice Wojach/RND