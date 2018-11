Leipzig

Die Figuren bestehen aus drei Teilen: einem kleinen viereckigen Becher, darauf, farblich abgesetzt, eine Art Sieb und darin ein Eiswürfel. Damit müssen die Spieler das Ziel erreichen – und zwar über einen gewundenen Pfad, den man in jeder Partie neu zusammenstellen kann.

Der Wettlauf ist kartengesteuert. Die Karten zeigen in der unteren Hälfte einen Bewegungswert, also die Zahl der Felder, die eine Figur vorrücken kann. Im oberen Bereich steht eine mögliche Schikane für die Mitspieler. Wer dran ist, spielt eine seiner vier Handkarten aus und entscheidet sich für Bewegung oder Ärgern. Der angegriffene Spieler kann mit der gleichen Karte kontern und ein anderes Opfer wählen. Und so weiter, bis jemand passen muss.

Die sechs Spielpläne, aus denen der Parcours zusammengesetzt wird, sind wasserabweisend, die Eiswürfelformen werden mitgeliefert. Quelle: Ralf Roth

Dann wird es ernst, also lustig. Mögliche Schikanen sind zum Beispiel, dass man den Eiswürfel eines Mitspielers in die Hand nimmt und anschmilzt, bis der von „ein Eiswürfel“ bis „zehn Eiswürfel“ gezählt hat. Oder dass man mit einer Pipette Wasser auf den Würfel träufelt oder Salz darauf streut.

Wie auch immer: Die Eiswürfel werden immer kleiner, und wer gar keinen mehr hat, scheidet aus der Partie aus. Ansonsten gewinnt, wer als Erster das Ziel erreicht. Was man mitunter beinahe vergisst, weil es so viel Spaß macht, die Gegner zu piesacken.

Dabei bietet auch die Bewegungsaktion kleine Gemeinheiten. Die Strecke besteht aus normalen Feldern und aus solchen mit Bewegungsboni oder -abzügen. Manche Felder schützen die Figur vor Angriffen, andere führen überhaupt erst zu einer Attacke – da wird die oberste Karte vom Nachziehstapel aufgedeckt und ausgeführt. Der Clou dabei ist, dass man auch eine gegnerische Figur bewegen darf.

Gut durchdachte Ausstattung

„Cool Runnings“ ist ein – nun ja – cooles Familienspiel. Empfohlen wird es für Menschen ab acht Jahren. Aber auch Sechsjährige können schon locker mitspielen, auch wenn sie im Eifer nicht immer die klügste Zugmöglichkeit wählen, sondern jene, die am meisten ärgert.

Die Ausstattung ist gut durchdacht. Der untere Becher jeder Figur dient auch als Eiswürfelform, und es gibt gleich acht davon für Ersatzwürfel. Eine Pipette für die exakte Wassermenge ist auch enthalten.

Die sechs Spielpläne, aus denen der Parcours zusammengesetzt wird, sind wasserabweisend – die Karten allerdings sind es leider nicht. Sie leiden denn auch ziemlich in einer typischen, also chaotisch-hektischen Partie. Da könnte Ravensburger nachbessern. Ansonsten hat der Verlag einen echten Hit abgeliefert.

Cool Runnings Quelle: Handout

Olivier Mahy: „Cool Runnings“. Ravensburger, für zwei bis vier Spieler ab acht Jahren, etwa 28 Euro.

Von Stefan Gohlisch