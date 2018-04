Weshalb „Ready Player One“ ein Muss für Gamer ist

Berlin. Die USA im Jahr 2045. Die Menschen wohnen in aufgetürmten Containern, die an den Spieleklassiker „Fallout“ erinnern. Krisen haben die Gesellschaft an den Rand des Abgrunds gestürzt. Doch wenn Wade Watts (Tye Sheridan) seine VR-Brille aufsetzt und in den Ganzkörperanzug schlüpft, vergisst der Teenager seinen Alltag in den Slums von Columbus, Ohio. Dann wird er zu „Parzival“. Dann trifft er Freunde, die er im wahren Leben nicht kennt.

In der Parallelwelt OASIS mutiert das Computerspiel zum Second Life. Gamer können mit Batman Berge besteigen oder auf Skiern die Pyramiden herunter jagen – und dabei jede Berührung und jeden Windhauch fühlen, als wäre er echt. Da geht so mancher Nerd-Traum in Erfüllung.

Den 2010 erschienenen und weltweit als Popkultur-Bibel gefeierten Roman „Ready Player One“ hat Steven Spielberg nun als effektvolles 3D-Spektakel verfilmt. Aus den 530 Seiten von Autor Ernest Cline werden auf der Kinoleinwand 140 kurzweilige Blockbuster-Minuten. Der Film verehrt ebenso wie das Buch die Atari-Ära der 80er und wirft zugleich einen düsteren Blick in die Spiele-Zukunft. Aus diesen fünf Gründen sollte sich kein Gamer diesen Film entgehen lassen:

1. Weil es das Geheimnis des ältesten Easter Eggs lüftet

Wades Abenteuer beginnt, als der Erfinder der OASIS stirbt. James Halliday (Mark Rylance) hat vor seinem Tod in der Spielwelt ein Easter Egg versteckt. Wer die drei Schlüssel findet, erbt Hallidays Milliarden-Vermögen und die Macht über das gesamte System. Auch das Firmen-Imperium IOI ist hinter dem goldenen Ei her und liefert sich mit Wade und seinen Freunden ein Rennen um die digitale Weltmacht. „Adventure“, das erste Atari-Game, in dem jemals ein Easter Egg versteckt wurde, spielt dabei eine tragende Rolle.

2. Weil es die Zukunft von Virtual Reality zeigt

Was Gaming-Zubehör wie Oculus Touch und VR-Brillen bereits heute simulieren, treibt „Ready Player One“ zur Extase. Statt vorm Fernseher zu hocken, tauchen Millionen Nerds, Hausfrauen und Anzugträger der Zukunft in die virtuelle Realität ab. Die Bewegungen übertragen sich dabei direkt in die OASIS. Die Spieler laufen, schlagen zu – und fliegen bei einem eingesteckten Treffer schon mal durchs Großraumbüro. Das System bestimmt in Clines dystopischer Zukunftsvision weite Teile der Gesellschaft. Es ist das soziale Netzwerk der Zukunft, eine Art eskapistisches Virtual-Reality-Facebook im „World of Warcraft“-Gewand, in dem auch Elfjährige zum Helden werden können. Die OASIS ist aber auch als deutliche Warnung vor digitalem Kontrollverlust und Machtmissbrauch zu verstehen – vor dem Hintergrund des aktuellen Facebook-Datenskandals sicher kein geplanter, aber dennoch gut getimter Nebeneffekt des Films.

Gefangen in virtuellen Welten. Quelle: Jaap BuitendijkJaap Buitendijk

3. Weil nur Gamer den Film verstehen

Schon in der ersten Viertelstunde dürften sich Sprachpuristen angewidert die Ohren zuhalten. Wer mit Twitch-Streams, Walkthroughs oder MOD-Boards wenig anfangen kann, sollte um „Ready Player One“ einen Bogen machen. Schon der Titel spielt auf den Start einer jeden Mehrspieler-Partie an. Von den gut zwei Filmstunden verbringen Wade und sein Clan einen Großteil in der OASIS. Für Nichtspieler ist der mit allerhand Special Effects aufgeputschte Pixelrausch schwer zu ertragen. Gaming-Fans zählen dagegen die vorbeifliegenden Spiele-Helden. Alleine um alle Lizenzen zu bekommen, soll Warner Bros. mehrere Jahre verhandelt haben.

4. Weil es mehr Spielegenres mixt als jedes Spiel

„Ready Player One“ ist Science-Fiction-Rollenspiel, Ego-Shooter, Action-Adventure und Rennspiel – ein Crossover der verschiedensten Spielegenres und Kult-Filme aus den 80ern. Im DeLorean aus „Zurück in die Zukunft“ rast Wade vor King Kong und T-Rex davon, streckt als Ryu aus „Street Fighter“ mit einem Hadouken-Move den IOI-Boss Nolan Sorrento (Ben Mendelssohn) zu Boden und wählt in einem Heads-Up-Display die nächste Waffe aus. Auch eine Sequenz aus dem Horror-Filmklassiker „Shining“ erlebt Wades Clan auf der Jagd nach den Schlüsseln – die Passage gehört zu den Highlights des gesamten Films.

5. Weil auch Spielberg ein Gaming-Fan ist

Schon seit den 80ern pflegt der Regisseur ein Faible für Videospiele. In seinem Büro stellte sich Steven Spielberg damals Arcade-Automaten auf. „Space Invaders“, „Mission Combat“ oder „Donkey Kong“ gehörten zu seinen Lieblingsspielen. Anfang der 90er stieß er mit LucasArts die Entwicklung des Point-and-Click-Adventures „The Dig“ an. Der Weltkriegs-Shooter „Medal of Honor“ wurde durch „Der Soldat James Ryan“ inspiriert, auch hier hatte Spielberg mit dem Studio Dreamworks Interactive seine Finger im Spiel. 1996 wurde dem Filmemacher mit „Steven Spielberg’s Director’s Chair“ sogar ein eigener Simulator gewidmet. Die Liebe zum Spiel sieht man dem Film an: „Ready Gamer One“ ist eine große cineastische Hommage an die Gaming-Kultur.

Von Robert Nößler