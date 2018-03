Wie spielt man einen Weltstar, Marie Bäumer?

Frau Bäumer, der Reporter in Ihrem Romy-Schneider-Film bezeichnet sich als Haifisch und verhält sich auch so. Da möchte man sich beinahe entschuldigen bei Ihnen.

Ja, da haben wir prima vorgearbeitet. Alle Journalisten, die unseren Film „3 Tage in Quiberon“ gesehen haben, sind jetzt ganz besonders nett zu mir. Aber eine Bitte vorab: Verwechseln Sie Marie Bäumer nicht mit der Rolle Romy Schneider.

Der Film erzählt vom Treffen Romy Schneiders mit dem Fotografen Robert Lebeck und dem “Stern“-Journalisten Michael Jürgs 1981 in der Bretagne. Haben Sie jemals einen Journalisten in Ihre Wahlheimat in die Provence eingeladen?

Ja, und die meisten Journalisten kommen gern dorthin. Man trifft sich in einem netten Lokal, und alle sind glücklich. Zu mir nach Hause kommt aber kein Reporter.

Haben Sie schon mal zu viel von sich in einem Interview preisgegeben?

Nein, mir fehlt aber auch nicht das Bewusstsein dafür, dass es einen Puffer zwischen Privatleben und Presse geben muss. Bei Romy Schneider gab es ein naives Bedürfnis, sich über die Presse zu erklären. Ich vermute, dass sie zeitlebens den tiefen Wunsch hatte, Frieden mit der deutschen Presse zu schließen.

Die Fans liebten sie doch abgöttisch.

Aber die Flucht aus dem “Sissi“-Gefängnis nach Frankreich hatte man ihr in Deutschland übel genommen. Damit hatte sich Romy Schneider der Erwartung verweigert, ihren Popstar-Status zu bedienen. Von ihren wunderbaren französischen Filmen mit Claude Sautet wollten die Deutschen nichts wissen. Romy Schneider fühlte sich wahrscheinlich wie aus ihrer künstlerischen Familie ausgeschlossen.

Ähnlich erging es Marlene Dietrich, genauso Hildegard Knef ...

... mir fällt auch Ute Lemper ein. Was wurde dieses wahnsinnige Talent verhackstückt. Manchmal werde auch ich gefragt, warum ich aus Deutschland geflüchtet bin. Ich bin aber nicht geflüchtet. Ich liebe Frankreich über alles, aber genauso liebe ich mein Herkunftsland – ich arbeite ja auch viel in Deutschland.

Wie groß ist denn Ihre persönliche Skepsis gegenüber Journalisten?

Sagen wir so: Ich habe eine gesunde Berufsskepsis, deshalb lese ich Interviews auch gegen. Nicht jedes gute Gespräch spiegelt sich unbedingt im Ergebnis wider. Gar nicht mit böser Absicht: Da geht leicht mal ein wichtiger Nebensatz verloren, der den Hauptsatz richtig einordnet.

Allein hält es Romy Schneider (Marie Bäumer) in ihrem Hotel in Quiberon nicht aus, und bestellt sie eine alte Freundin ins Hotel (Birgit Minichmayr). Quelle: Foto: Prokino

Haben Sie vor dem Dreh mit Michael Jürgs gesprochen, der Romy Schneiders Offenheit damals so rücksichtslos zu nutzen wusste?

Er hat uns sogar unterstützt! Um ihn und seine Kollegen mal in Schutz zu nehmen: Natürlich gibt es im Film eine dramaturgische Verdichtung. Hätte Regisseurin Emily Atef eine Geschichte erzählt mit einer besorgten Freundin, einem liebevollen Fotografen und einem netten Journalisten, gäbe es keinen Konflikt. Was hätten wir zeigen sollen? Eine Frau, die in unendlich vielen Facetten leidet? Wir brauchten einen Sparringspartner.

Und das fand Jürgs gut?

Als er den Film sah, war er zunächst ziemlich irritiert. Wir haben ihn beruhigt und erklärt, dass es sich letztlich um eine fiktive Figur handelt.

Jürgs fragt zum Beispiel knallhart nach dem Selbstmord von Schneiders Ex-Mann. Wie hätten Sie reagiert?

Ich wäre ganz schnell aufgestanden und gegangen.

Warum hat Romy Schneider das nicht irgendwann getan?

Zum Zeitpunkt dieses Interviews war sie sich, so erahnten wir es, selbst verloren gegangen, sie war tief drinnen einsam. Eigentlich wollte sie nach Hause, aber es gab gar kein Zuhause mehr. Sie lebte getrennt von ihrem Mann, ihr Sohn war lieber bei den Großeltern, ihre Tochter in Paris. Sie war einfach froh, dass diese drei Menschen in Quiberon auftauchten und mit ihr in die Nacht zogen. In diesem Moment war ihr das wichtiger als alles andere. Umgekehrt hat sie aber auch den Journalisten Jürgs geknackt.

Wie das?

Jeder war sofort verliebt in sie und wollte sie beschützen. Ihrer unglaublichen Sinnlichkeit und ihrer gleichzeitigen Fragilität konnte keiner widerstehen, schon gar kein Mann. Sie hatte sich eine kindliche Naivität bewahrt, verkörperte das genaue Gegenteil der kühlen Distanziertheit, wie sie von anderen Ikonen des französischen Kinos ausgeht. Übrigens war Michael Jürgs bis zum Schluss ein Anker in Romy Schneiders Leben: Sie hat ihn immer wieder angerufen.

Haben der Fotograf und der Journalist Romy Schneider missbraucht?

Natürlich! Das war eine Form von emotionaler Vergewaltigung. Aber so etwas passiert dauernd. Ständig werden Menschen manipuliert und ausgenutzt – im Job und auch privat.

Glauben Sie, dass Romy Schneider trotzdem irgendwie erleichtert aus dem Gespräch herausgegangen ist?

Ja, weil Fotograf Lebeck ihr geholfen hat, die Zügel in ihrem Leben wieder ein Stück weit in die Hand zu nehmen: Welche Lawine durch das “Stern“-Interview mit dem Titel “Im Moment bin ich ganz kaputt“ auf sie zurollen würde, hat sie damals sicherlich nicht recht begriffen.

Marie Bäumer als Romy Schneider in dem Schwarz-Weiß-Film “3 Tage in Quiberon“. Quelle: Rohfilm Factory/ Prokino

Wenn alle um Romy Schneider das Gefühl hatten, sie beschützen zu müssen: Warum hat es keiner getan?

In ihrer Biografie steckte vertrackterweise schon eine Lücke drin: In ihrer Kindheit fehlte ihr der Vater als Beschützer, der viel abwesend war. Später war es für die Männer schwierig, neben ihrem Licht zu bestehen. Zudem ist der Schauspielerinnenberuf der Idee nicht eben zuträglich, eine Phalanx von Beschützern um sich aufzubauen.

War das Interview für Romy Schneider eine Art Vermächtnis?

Das ist eher eine Rückprojektion. Im Film haben wir versucht, uns davon fernzuhalten. In ihren Worten ist davon nichts zu finden.

Sie haben auf jenen Felsen gestanden, auf denen damals die berühmten Schwarz-Weiß-Fotos entstanden. Wurden Sie sentimental?

Nein. Seit ich 16 bin, haben mir so viele Menschen wegen meiner angeblichen Ähnlichkeit mit Romy Schneider Geschichten über sie erzählt, egal ob ich die hören wollte oder nicht. Mir war es wichtig, mich auf den Menschen hinter dem Mythos zu konzentrieren.

Wie haben Sie sich darauf vorbereitet, einen Weltstar zu spielen?

Ich habe mich auf Romy Schneiders Sprachmelodie konzentriert, wir haben vorsichtig mit der Maske gearbeitet – dann habe ich gesagt: Jetzt ist Schluss. Ich wollte frei sein im Spiel, um nicht Gefahr zu laufen, dem ständigen äußeren Vergleich aufzulaufen. Und kommen Sie mir bitte nicht mit Seelenverwandtschaft oder Ähnlichem! Für mich war Romy Schneider eine Frau, die zufällig ein Weltstar war und darüber hinaus Schauspielerin.

Sie haben lange gezögert, sich in Romy Schneider zu verwandeln. War Ihre jetzige Entscheidung richtig?

Ja. In zehn Jahren wäre ich zu alt gewesen, vor zehn Jahren hätte ich vielleicht noch nicht die spielerischen Mittel zur Verfügung gehabt.

Haben sie Angst, das Romy-Image nun nicht mehr loszuwerden?

Dieses Identifikationsproblem wird immer von außen an mich herangetragen. Das ist und war nie mein Thema.

Wenn Sie Romy Schneider heute treffen könnten: Worüber würden Sie sich gern mit ihr unterhalten?

Ich glaube, sie mochte Pferde: Ich würde sie einfach fragen, ob wir uns nicht ein großes, kräftiges Pferd nehmen und zu zweit einen Ausritt unternehmen wollen. Daran hätte sie vielleicht Spaß gehabt.

Wunderbar wandlungsfähig: Marie Bäumer überzeugt nicht nur in ernsten Rollen, in “Der Schuh des Manitu“ begeisterte sie als Saloon-Schönheit Uschi. Quelle: kpa

Zur Person: Marie Bäumer Andere haben auch schon mal die berühmte Romy Schneider gespielt, zum Beispiel Jessica Schwarz. Aber die Rollenbesetzung in “3 Tage in Quiberon“ hat doch noch eine ganz besondere Bedeutung: Marie Bäumer wird von Romy Schneider gewissermaßen verfolgt, seit sie ein Teenager war. Ihre sinnlichen Gesichtszüge und ihre dunkelblauen Augen trugen ihr schon früh den Ruf ein, eine Widergängerin zu sein. Kein Wunder, dass Bäumer sich lange gescheut hat, in die Haut des Weltstars zu schlüpfen, der in den Fünfzigerjahren als jugendliche Kaiserin Elisabeth in der “Sissi“-Kinotrilogie in Deutschland berühmt wurde und dann nie wieder von diesem Image loskam. In Frankreich machte Romy Schneider eine zweite Kinokarriere, arbeitete mit den wichtigsten Regisseuren wie Claude Sautet, Costa-Gavras oder Luchino Visconti zusammen und war bald schon für Cineasten nur noch “La Schneider“. Sie starb im Alter von gerade einmal 43 Jahren in ihrem Pariser Apartment. Todesursache: Herzversagen. Da hatte sie 59 Filme gedreht. Marie Bäumer ist inzwischen 48 Jahre alt, also älter, als Schneider je werden durfte, und nun hat sie sich hinreißen, sich vor der Kamera in Romy Schneider zu verwandeln. Bislang gab es für Bäumer immer genug anderes zu tun. In Detlev Bucks “Männerpension“ war sie als selbstbewusste Gangsterbraut zu entdecken, die dem Knacki auf Freigang (gespielt von Til Schweiger) Paroli bietet. Ihr größter Erfolg, jedenfalls gemessen in Zuschauerzahlen: Als Saloon-Schönheit Uschi ritt sie in Bully Herbigs Karl-May-Parodie “Der Schuh des Manitu“ mit einer auf den Rücken tätowierten Schatzkarte durch den Wilden Westen. Ganz anders war Bäumer in dem Beziehungsdrama “Der alte Affe Angst“ zu erleben: Da durchlitt sie zusammen mit André Hennicke die Hölle einer zerstörerischen Partnerschaft (Regie: Oskar Roehler). Im Fernsehen war Bäumer zum Beispiel 2013 in der Serie “Das Adlon. Eine Familiensaga“ als tief in die deutsche Geschichte verstrickte Hotelbesitzerin Hedda Adlon zu sehen. Geboren wurde Marie Bäumer 1969 im Rheinland. Aufgewachsen ist die Tochter eines Architekten und einer Ergotherapeutin in Hamburg. Dort studierte sie an der Hochschule für Musik und Theater. Zu ihren Lehrerinnen zählte die Schauspielerin Jutta Hoffmann. Auf Film und Fernsehen hat sich Bäumer nie festlegen lassen. Bei den Salzburger Festspielen war sie 2007 die Buhlschaft in Hugo von Hofmannsthals Theaterstück “Jedermann“. An den Hamburger Kammerspielen hat sie ein von ihr selbst geschriebenes Stück inszeniert. In Hamburg gibt Bäumer regelmäßig Schauspielkurse. Und jetzt spielt sie tatsächlich Romy Schneider: In Emily Atefs schon bei der Berlinale viel gelobtem Drama “3 Tage in Quiberon“ (Kinostart: 12. April) glänzt sie als ausgebrannter, am Leben und den eigenen Süchten verzweifelnder Star. Eigentlich ist Schneider 1981 auf Entziehungs- und Kräftigungskur in einem Wellnesshotel in der Bretagne. Aber allein hält sie es dort nicht aus, und so bestellt sie nicht nur eine alte Freundin ins Hotel (gespielt von Birgit Minichmayr), sondern auch noch zwei Journalisten obendrauf: den “Stern“-Reporter Michael Jürgs (Robert Gwisdek) und den Fotografen Robert Lebeck (Charly Hübner), den sie schon von früheren Begegnungen kennt. Aus diesem Treffen entspinnt sich ein Interview, bei dem es ans Eingemachte geht und in dem der Reporter Jürgs höchst private Fragen stellt – auf die Romy Schneider auch antwortet. Robert Lebecks Schwarz-Weiß-Fotos von der Schauspielerin auf den Felsen an der Küste der Bretagne wirken im Nachhinein beinahe wie ein Vermächtnis.

Von Stefan Stosch